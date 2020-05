League of Legends: Wild Rift - mobilna odsłona gry Riot Games na pierwszym materiale z rozgrywki

Studio Riot Games zaprezentowało pierwszy gameplay z mobilnej odsłony League of Legends.

Studio Riot Games oficjalnie zapowiedziało League of Legends: Wild Rift w październik ubiegłego roku. Niestety, od tamtej pory na temat gry nie usłyszeliśmy zbyt wiele. Właśnie się to zmieniło, a to za sprawą gameplay'u, opublikowanego w ramach wydarzenia Summer Game Fest 2020.

Sposób rozgrywki w Wild Rift ma być dokładnym odwzorowaniem oryginalnego League of Legends. Oznacza to, że gracze będą rywalizować ze sobą w starciach 5 na 5, wybierając spośród wielu różnorodnych postaci. Oczywiście, na potrzeby nowej gry zadbano o nowy interfejs oraz odpowiednio dostosowane sterowanie.

Alfa testy League of Legends: Wild Rift mają wystartować już w czerwcu, ale dotyczyć one będę wyłącznie graczy z Brazylii i Filipin. Przedstawiciele studia podkreślają jednak, że dokładają wszelkich starań, aby pod koniec 2020 roku Wild Rift było ogólnie dostępne. Co ciekawe, dowiedzieliśmy się również, że nowy LoL ma trafić nie tylko na urządzenia mobilne z Androidem i iOS-em, ale w przyszłości również na konsole.

Wspomniany gameplay możecie obejrzeć poniżej, najciekawsze zaczyna się od 26:21.

źródło: videogameschronicle.com