League of Legends: Wild Rift - poznaliśmy datę premiery na iOS

Czekacie na mobilną odsłonę League of Legends? Jeśli tak, to z pewnością ucieszy was wiadomość, że zagramy w nią już niebawem.

Podczas wczorajszej prezentacji Apple iPhone 12, amerykański producent zdradził również kilka ciekawych informacji związanych nie tylko ze sprzętem. Włodarze Apple, wspólnie z przedstawicielami Riot Games, zapowiedzieli, że gra League of Legends: Wild Rift trafi na urządzenia mobilne z systemem iOS jeszcze w tym roku. Jest to pierwsza, tak konkretna informacja dotycząca premiery mobilnej odsłony LoL-a. Warto przypomnieć, że League of Legends: Wild Rift zapowiedziano w październiku ubiegłego roku. Niestety, od tamtej pory otrzymywaliśmy jedynie szczątkowe informacje na temat gry. Wczorajsze ogłoszenie sugeruje jednak, że prace nad grą przebiegają pomyślnie, a żądni rywalizacji gracze już niebawem będą mogli spróbować swoich sił w LoL: Wild Rift. Mobilna odsłona League of Legends ostatecznie zadebiutuje także na urządzeniach mobilnych z Androidem, konsolach oraz pecetach. Twórcy już wcześniej zapowiedzieli funkcję cross-play i cross-save. Oznacza to, że możliwe będzie nie tylko rywalizowanie z graczami z innych platform, ale również przenoszenie postępów pomiędzy poszczególnymi urządzeniami np. z PC na Androida.