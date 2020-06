League of Legends doczeka się pełnometrażowego filmu o polskiej społeczności gry

Studio Riot Games opublikowało dzisiaj zwiastun filmu dokumentalnego o polskiej społeczności League of Legends. Przy okazji, poznaliśmy jego datę premiery.

Riot Games nie zwalnia tempa. Studio nie tylko pracuje obecnie nad kilkoma projektami równocześnie, ale dba również o to, aby gracze z całego świata poczuli się docenieni. League of Legends to dziś globalna marka, ale spora w tym zasługa również licznych społeczności, w tym lokalnych. Studio Riot Games postanowiło uhonorować polskich fanów gry i przygotowało wyjątkowy, pełnometrażowy film dokumentalny pod tytułem "League of Legends – więcej niż gra".

W filmie zobaczymy, jak przez ostatnią dekadę zmieniała się polska scena League of Legends. Wśród bohaterów dokumentu będzie można zobaczyć m.in. znanych streamerów, graczy, trenerów, cosplayerów oraz komentatorów niezwykle popularnych wydarzeń e-sportowych, związanych z LoL-em.

Premiera tego niezwykłego projektu odbędzie się już w najbliższą niedzielę - 7 czerwca, o godzinie 18:00. Obejrzeć będziecie go mogli na kanale YouTube League of Legends - Polska.

Dzisiejszemu ogłoszeniu towarzyszy zwiastun filmu "League of Legends – więcej niż gra".

Zobacz również: League of Legends: Wild Rift - mobilna odsłona gry Riot Games na pierwszym materiale z rozgrywki