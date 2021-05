League of Legends otrzyma serial na Netflix! Mamy zwiastun

Fani League of Legends mogą już zacierać ręce, bohaterowie kultowej gry pojawią się niebawem na platformie Netflix w serialu Arcane.

Firmy Riot Games i Netflix pochwaliły się dzisiaj "owocem" swojej współpracy, a jest nim serial animowany osadzony w uniwersum League of Legends. Warto dodać, że jest to pierwszy serial telewizyjny stworzony na bazie popularnej marki.

Tytuł zapowiedzianej dzisiaj produkcji brzmi Arcane i jego fabuła rozgrywać się będzie głównie w krainach Piltover i Zaun. Serial skupi się na dwójce kultowych bohaterów LoL-a i przedstawi nam i genezę. Za realizację Arcane odpowiada nie tylko Riot Games, ale również studio Fortiche Productions.

Swojej radości z realizacji Arcane nie kryli zarówno przedstawiciele Netflixa, jak i Riot Games. Dominique Bazay - reżyserka, a jednocześnie przedstawicielka streamingowego giganta stwierdziła:

League of Legends wywołuje burzę emocji i gromadzi niezliczonych fanów na całym świecie. Niezwykle ekscytuje nas fakt, że zagości u nas pierwszy telewizyjny serial osadzony w tym świecie, Arcane. Jego widzowie będą spędzać seanse na krawędzi fotela, zapatrzeni w spektakularną wizualną ucztę.

Z kolei Shauna Spenley, dyrektor globalny ds. rozrywki w Riot Games dodała:

Arcane zostały stworzone jako laurka dla naszych graczy i fanów, którzy prosili o więcej filmowych przeżyć, pozwalających lepiej poznać świat i bohaterów League of Legends. Netflix, jako globalna marka, która także stara się dostarczać wyjątkowe, wysokiej jakości treści, to dla nas idealny partner, który pozwoli nam zaprezentować Arcane graczom z całego świata.

Co najlepsze, na premierę pierwszego serialu w historii League of Legends nie będziemy musieli długo czekać. Arcane zadebiutuje równolegle na całym świecie już tej jesieni. Póki co pozostaje nam delektowanie się pierwszym zwiastunem nadchodzącego dzieła.

Netflix wyjątkowo intensywnie inwestuje ostatnio w animacje, a szczególnie w te oparte na znanych gamingowych markach. Przypomnijmy, że na platformie już teraz możecie oglądać bardzo udane seriale jak choćby Dragon's Dogma i DOTA: Dragon's Blood. Do tego grona już niebawem dołączy Resident Evil: Wieczny Mrok, którego premierę zaplanowano na lipiec tego roku.

