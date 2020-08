League of Legends zdetronizowane, Twitch ma nowego króla

League of Legends od lat należy do grona najpopularniejszych gier na świecie. Idealnym wskaźnikiem sukcesu danej produkcji są m.in. jej wyniki na Twitchu. Pod tym względem, LoL rzadko ustępował miejsca konkurencji, aż do teraz.

Niepozorna produkcja Fall Guys, która w krótkim czasie zawładnęła sercami graczy, wyprzedziła League of Legends, w ostatnim, tygodniowym zestawieniu najpopularniejszych gier na Twitchu.

Pierwsze miejsce wśród wszystkich propozycji serwisu zajęły standardowo "Rozmowy" (Just Chatting). Nas jednak znacznie bardziej interesują gry. Tutaj doszło do ogromnej niespodzianki, bowiem Fall Guys wyprzedziło LoL'a gromadząc aż 172 tysiące widzów, co przełożyło się na 8,053% udziałów w całym Twitchu. Dla porównania, wynik produkcji Riot Games wyniósł 8,049%. Różnica niewielka, ale w przypadku Fall Guys mówimy o tytule, który dopiero co zadebiutował na rynku.

Twórcy gry, w swoim stylu "przeprosili" Riot Games i League of Legends.

Sorry @LeagueOfLegends, maybe we could budge up and both sit on the throne together?



I just don't like the insinuation that we yeeted you out of your fancy chair



I'm sure there's room for us to sit there together?



Do you reply to tweets btw?



lol



???? hi https://t.co/ZG8YppYivw