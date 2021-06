Legacy of Kain Remaster. Marzenie wielu graczy może się spełnić

Crystal Dynamics pracuje aktualnie nad nową zawartością do Marvel's Avengers, jednak wygląda na to, że nie jest to ich jedyny projekt. Znany lekaer, Shpeshal_Nick, powiedział ostatnio, że firma sięgnęła po swoje stare IP i pracuje nad odświeżeniem marki Legacy of Kain.

(Rumor) Shpeshal Nick from XboxEra podcast say that there is a Legacy of Kane: Soul Reaver Remaster is in the works. He's not 100% sure if it's a remake or remaster. It should be announced this year. ????????



