Legenda Vox Machiny sezon 2 – kiedy odcinek 4. na Amazon Prime Video?

Trzy pierwsze odcinki 2. sezonu Legendy Vox Machiny są już dostępne, kiedy jednak pojawią się kolejne?

Legenda Vox Machiny i Konklawe Chroma

Drugi sezon Legendy Vox Machiny rozpoczął się wybuchowo, od mrożącego krew w żyłach starcia z grupą smoków należących do niejakiego Konklawe Chroma. Nasza grupa najemników niestety nie miała w tej walce wiele do powiedzenia i została zmuszona do ucieczki z Exandrii. Po dotarciu do zaśnieżonej krainy Vasselheim bohaterom udało się nawiązać sojusz z łowcami potworów zrzeszonymi w Gildii Pogromców.

Co więcej, najemnicy zdobyli cenne informacje na temat sposobu na pokonanie smoków. Wszystko, co musieli zrobić, to odnaleźć starożytne Artefakty Dywergencji spoczywające w pewnym grobowcu. Jak to w przypadku Vox Machiny bywa, sytuacja nieoczekiwanie się skomplikowała... Jak więc potoczą się dalsze losy nie do końca kompetentnych herosów?

Kiedy premiera odcinka 4.?

Odcinek 4. nowego sezonu Legendy Vox Machiny pojawi się w piątek, 27 stycznia 2023 roku. Tego samego dnia na Amazon Prime Video ukaże się odcinek 5. i 6.

