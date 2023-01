Legenda Vox Machiny sezon 2 – kiedy odcinek 7. na Amazon Prime Video?

Połowa 2. sezonu Legendy Vox Machiny niestety już za nami. Trzeba przyznać, bohaterowie nie mają łatwo – jak dalej potoczą się ich losy i czy uda się im pokonać Konklawe Chroma? Kiedy 7. odcinek serialu pojawi się na Prime Video?

Legenda Vox Machiny i Artefakty Dywergencji

W nowych odcinkach Legendy Vox Machiny bohaterowie nie mogli narzekać na brak wrażeń. W dramatycznych okolicznościach drużynie udało się zdobyć Zbroję Mrocznego Piechura – jej nowym posiadaczem został Vax, który w zamian za duszę swojej siostry zawarł pakt z Matroną Kruków i najwyraźniej został jej rycerzem.

Przygody nie ominęły również Keyleth, która w końcu posiadła moc panowania nad ogniem i zamknęła przejście do ognistego wymiaru, z którego przybyły smoki. W 6. odcinku wykazać mógł się też Scanlan, który dzięki swojemu sprytowi nie tylko pokonał sfinksa, ale również zaprzyjaźnił się z nim. Mniej szczęścia miał jednak Grog, któremu coraz więcej kłopotów sprawia krwiożerczy, obdarzony własną osobowością miecz należący niegdyś do wampira Sylasa.

Bohaterów wciąż wiele dzieli od pokonania Konklawe Chroma, a co gorsza wygląda na to, że zabłądzili między wymiarami. Dokąd właściwie trafili i co ich czeka w nieznanej krainie?

Kiedy premiera 7. odcinka?

Odpowiedzi na te pytania poznamy już niedługo. Odcinek 7. nowego sezonu Legendy Vox Machiny na Amazon Prime Video pojawi się w piątek, 3 lutego 2023 roku. W tym samy dniu na platformie ukaże się odcinek 8. i 9.

