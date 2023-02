Legenda Vox Machiny sezon 2 – kiedy premiera? Fabuła, zwiastun i obsada serialu Amazon Prime Video

Grupa niepoprawnych najemników powraca! Drugi sezon Legendy Vox Machiny wkrótce pojawi się w sieci, a my sprawdzamy, co wiadomo na temat nowych odcinków serialu Amazona.

Legenda Vox Machiny – najważniejsze informacje

Tytuł: Legenda Vox Machiny (The Legend of Vox Machina)

Legenda Vox Machiny (The Legend of Vox Machina) Twórcy: Chris Prynoski, Critical Role

Chris Prynoski, Critical Role Gatunek: fantasy, czarna komedia

fantasy, czarna komedia Liczba sezonów: 2

2 Czas emisji: 2022-obecnie

2022-obecnie Kraj produkcji: USA

Serial animowany stworzony na podstawie kampanii Dungeons&Dragons z serii Critical Role. Główni bohaterowie to grupa najemników, o kiepskiej reputacji i niezbyt udanej karierze. Czas spędzają głównie na piciu i imprezowaniu, a od czasu do czasu uda się im też pokonać jakiegoś potwora. W skład ekipy wchodzi:

Vex'ahlia "Vex" Vessar – półelfka, łowczyni

– półelfka, łowczyni Vax'ildan "Vax" Vessar – półelf i łowca, brat bliźniak Vex

– półelf i łowca, brat bliźniak Vex Trinket – niedźwiedź grizzly towarzyszący Vex

– niedźwiedź grizzly towarzyszący Vex Grog Strongjaw – barbarzyńca

– barbarzyńca Percival "Percy" Fredrickstein Von Musel Klossowski de Rolo III – człowiek, rewolwerowiec

– człowiek, rewolwerowiec Keyleth z Air Ashari – póelfka, druidka

– póelfka, druidka Pike Trickfoot – gnomia kapłanka bogini Everlight

– gnomia kapłanka bogini Everlight Scanlan Shorthalt – gnomi bard

Sezon 2.

W pierwszym sezonie serialu bohaterowie rozprawili się z hordą krwiożerczych wampirów i demonów pustoszących rodzinne strony Percy'ego. W nowym sezonie najemników czeka jednak jeszcze trudniejsze starcie – mianowicie będą musieli zmierzyć się ze smokami. I to aż czterema! Na królestwo napadają bowiem gigantycznym zionące kwasem i ogniem bestie, pragnące odebrać władzę ludziom. Bohateorwie będą więc musieli wykorzystać całą swoją odwagę, spryt i bezczelność, by pozbyć się łuskowatych potworów.

W drugim sezonie nie zabraknie tego, za co fani kochają Vox Machinę: krwawych starć, brudnych żarty i śmiechów z konwencji. Oczywiście pojawią się też niezrównane wokalne popisy Scanlana.

Data premiery

Drugi sezon serialu na Amazon Prime Video pojawi się 20 stycznia 2023 roku. Sezon będzie liczył 12 odcinków – na platformie będą się one ukazywać co tydzień w blokach po trzy. Odcinki 10, 11 i 12 zadebiutują więc 10 lutego 2023 roku.

Zwiastun

Drugi sezon serialu możecie już podejrzeć na pierwszym trailerze:

Śmieszniej, mroczniej i bardziej intensywnie? Twórcy zapowiadają 2. sezon Legendy Vox Machiny (17.01.2023)

Z okazji zbliżającej się premiery 2. sezonu Legendy Vox Machiny, w magazynie Variety ukazał się wywiad z twórcami serialu, a więc ekipą Critical Role. Rozmowa dotyczyła tego, czego widzowie mogą spodziewać się w nowych odcinkach animacji fantasy – zarówno jeśli chodzi o bohaterów, jak i o samą fabułę.

Według producentów wykonawczych, sezon 1. był jedynie wprowadzeniem do całej historii. Miał za zadanie przedstawić bohaterów tym widzom, którzy nie mieli wcześniej styczności z Critical Role. 2 sezon będzie przede wszystkim bliższy oryginalnej rozgrywce – ma być (jeszcze) więcej niegrzecznego humoru, makabry, szaleństwa i ogólnie pojętej niepoprawności.

Głównym wyzwaniem dla bohaterów będą oczywiście smoki – 4 wielkie bestie tworzące grupę o nazwie Chroma Conclave, które zioną lodem i kwasem. Ekipa herosów będzie musiała przede wszystkim ocalić Exandrię przed ich niszczycielskimi zapędami. Twórcy serii zapewniają jednak, że to nie jedyny wątek nowego sezonu – ważnym tematem będą też konflikty między bohaterami.

Sezon 1 – podsumowanie (19.01.2023)

Premiera 2. sezonu Legendy Vox Machiny zbliża się wielkimi krokami. Z tego powodu Amazon postanowił przypomnieć fanom animacji najlepsze momenty z sezonu 1. Jeśli jesteście ich ciekawi, zajrzyjcie do poniższego filmu:

Drugi sezon serialu o niepoprawnych najemnikach pojawi się już w ten piątek, 20 stycznia 2023 roku.

Legenda Vox Machiny znów rozbrzmiewa na Prime Video (20.01.2023)

Jeśli czekaliście na premierę 2. sezonu animacji o najemnikach, mamy dla Was dobrą wiadomość – Legenda Vox Machiny właśnie pojawiła się na Amazon Prime Video. I to nie jeden odcinek, a aż trzy! W ten weekend będziecie mieli co oglądać – zanim jednak zabierzecie się za nowy sezon, zobaczcie małą zajawkę tego, co Was czeka. Dzięki krótkiemu spotowi opublikowanego przez Amazona, dowiecie się co nieco o łyżwiarskich umiejętnościach Scanlana:

