Legends of Runeterra - gra karciana w świecie League of Legends jest już dostępna na PC, Android i iOS

Hearthstone ma od dzisiaj poważnego rywala - Legends of Runeterra, najnowsza produkcja twórców League of Legends jest już dostępna dla wszystkich chętnych.

Riot Games przez wiele lat było znane tylko za sprawą jednego tytułu - League of Legends. Oczywiście, nadal jest to flagowa produkcja studia, jednak w zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że Riot chce rozwinąć skrzydła i wprowadzić na rynek kilka nowych gier. Wiemy już, że niebawem zadebiutuje League of Legends: Wild Rift, czyli mobilna odsłona przebojowej MOBY. Niedawno wystartowały zamknięte beta testy sieciowej strzelanki Valorant, a już dzisiaj każdy może sięgnąć po darmową grę karcianą, osadzoną w uniwersum LoL-a - Legends of Runeterra.

Legends of Runeterra jest dostępne już od paru miesięcy, jednak tylko dla tych, którzy zdecydowali się na udział w beta testach. Na szczęście, już od dzisiaj, wszyscy chętni mogą spróbować swoich sił w tej niezwykłej karciance. Z okazji dzisiejszego oficjalnego debiutu produkcji, do gry trafiło sporo nowej zawartości, w tym zestaw kart o nazwie "Rising Tides". W jego skład wchodzi m.in. 11 nowych bohaterów, ponad 120 nowych kart, nowe emotki i wiele innych. Dodatkowo, gracze, którzy będą logować się do gry przez pierwsze siedem dni, mogą liczyć na szereg bonusów, które ułatwią start w Legends of Runeterra.

Warto też dodać, że wszyscy gracze, którzy brali udział w beta testach mogą powrócić do zabawy, zachowując przy tym wszystkie swoje postępy.

Legends of Runeterra możecie pobrać na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS.

źródło: gamingbolt.com