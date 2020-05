Legends of Runeterra - karcianka od Riot Games już niebawem w polskiej wersji językowej

Legends of Runeterra to najnowsza propozycja studia Riot Games, już niebawem zagramy w nią w naszym ojczystym języku.

Riot Games to już nie tylko League of Legends. Firma w ostatnich miesiącach poszerzyła swoje portfolio o dwie ciekawe produkcje - pierwszoosobową strzelankę Valorant oraz grę karcianą - Legends of Runeterra. O ile, Valorant okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, to LoR pomimo dobrego przyjęcia przez graczy nie zyskała podobnego rozgłosu, szczególnie w naszym kraju.

Możliwe, że dzisiejsze ogłoszenie sprawi, że Legends of Runeterra również w Polsce zyska szerokie grono odbiorców. Jak poinformowali właśnie przedstawiciele Riot Games, oficjalna polska wersja gry zadebiutuje już w przyszłym tygodniu - 26 maja.

Przypomnijmy, Legends of Runeterra to gra karciana, osadzona w uniwersum League of Legends. Gracze do dyspozycji mają setki kart, co pozwala na tworzenie ciekawych i zróżnicowanych talii. Jeśli już teraz chcecie wypróbować najnowszą produkcję Riot Games, to możecie ją pobrać na PC lub urządzeniach mobilnych z Androidem, bądź iOS-em.

Przy okazji, dodamy, że już niebawem możecie spodziewać się naszej recenzji tytułu (uwaga spoiler - jest dobrze, a nawet bardzo dobrze).

