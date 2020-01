Legends of Runeterra - otwarte beta testy gry karcianej w świecie League of Legends wystartują już w styczniu

Otwarta beta Legends of Runeterra, najnowszej produkcji w uniwersum League of Legends, rusza już w drugiej połowie stycznia.

Najnowsza produkcja studia Riot Games, o której po raz pierwszy usłyszeliśmy w październiku minionego roku, jest strategiczną grą karcianą, osadzoną w świecie popularnej gry League of Legends. Twórcy ogłosili dzisiaj, że dwudziestego czwartego stycznia ruszają otwarte beta testy Legends of Runeterra.

Co istotne, potwierdzono już, że po zakończeniu bety nie będzie żadnych resetów kont. Co oznacza, że gracze zachowają wszystkie swoje postępy i przedmioty zdobyte do oficjalnej premiery gry. Każdy, kto brał udział we wcześniejszych testach lub zarejestruje się na PC do północy dziewiętnastego stycznia, będzie miał możliwość zalogować się do gry dzień przed oficjalnym rozpoczęciem testów, czyli już dwudziestego trzeciego stycznia. Miłą niespodzianką jest to, że każdy, kto zarejestruje się w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia bety, otrzyma ekskluzywny prezent - Moonstruck Poro Guardian. Nagrodę otrzymamy już w dniu premiery pełnoprawnego tytułu.

Legends of Runeterra ma zapewnić graczom szeroki wachlarz możliwości personalizowania wyglądu swojej gry (m.in. różne skórki dostępnych postaci, modyfikowalne plansze i czcionki) oraz dużą ilość aktywności. Gdybyście zastanawiali się - o co w tej całej Legends of Runeterra chodzi, to Riot Games przygotowało materiał wprowadzający w meandry gry.

Oficjalna premiera Legends of Runeterra jest planowana na koniec tego roku. Gra będzie dostępna zarówno na PC, jak i urządzeniach mobilnych.

źródło: playruneterra.com