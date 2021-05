Legia Warszawa pierwszą szkółką esportową w Polsce!

Esport, w którym przedmiotem działań rywalizujących zawodników są gry komputerowe, jest niezwykle popularny. Zauważyła to także Legia Warszawa, prezentując swoją nowo powstałą szkółkę z trzema poziomami nauki dostosowanymi do umiejętności i wieku graczy. Za esportowe szkolenia odpowiedzialni będą pedagodzy, trenerzy, a także profesjonalni zawodnicy. Marcin Harasimowicz z Legia Soccer Schools dodaje:

Rosnące zainteresowanie gamingiem i esportem to globalny trend. Od lat mówi się głośno, że esport to przyszłość świata sportu. Dlatego Legia Warszawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom najmłodszej i największej grupie graczy. Legia Esport Schools to pierwszy taki projekt w Polsce.