Lego ogłasza swój największy zestaw w historii - mapę świata

Przedstawiciele firmy LEGO stworzyli mapę świata składającą się z rekordowej liczby elementów. Jak wygląda i kiedy będzie premiera?

Lego to jedno z największych i jednocześnie najbardziej popularnych przedsiębiorstw zabawkarskich na świecie. Co ciekawe, początkowo firma zajmowała się produkcją zabawek tylko częściowo, dopiero z czasem elementy rozrywkowe dla dzieci stały się jedyny profilem działalności. Nazwa przedsiębiorstwa powstała z duńskiego zwrotu "leg godt" znaczącego "baw się dobrze". Warto tutaj zaznaczyć, że jednym ze znaczeń wyrazu LEGO jest "składam", co dodatkowo idealnie wpasowuje się w założenia firmy. Na dzień dzisiejszy przedsiębiorstwo najbardziej jest znane z plastikowych klocków-cegiełek, które składane są za pomocą systemu wypustek i odpowiadających im gniazd. Dzięki takiej budowie z klocków można ułożyć praktycznie wszystko, co zresztą ma miejsce. Firma LEGO regularnie wypuszcza szerokiej maści zestawy nawiązujące do rozmaitych elementów pop kultury, z czego najbardziej znanymi są seria związane ze: Star Wars, Minecraft, Scooby-Doo!, Super Mario czy Ninjago.

Wiemy, że nasi dorośli fani uwielbiają podróżować, ale wielu z nich nie jest w stanie tego robić od ponad roku. Pomyśleliśmy, że nie ma lepszego sposobu na pomoc w odkrywaniu świata podczas relaksu komfort ich domu, niż pozwalając im budować, przebudowywać, planować i wspominać przez budowanie. - poinformowała Fiorella Groves, kierownik działu LEGO Art

Dziś przedstawiciele firmy LEGO ogłosili największy zestaw swojej produkcji pod względem liczby elementów. Okazuje się, że tym razem producenci zaprojektowali mapę świata stworzoną w całości z płytek 2D Lego. Zestaw ma składać się aż z 11 695 elementów, co znacząco przewyższa liczbę elementów z największych zestawów takich jak LEGO Star Wars Sokół Millennium z serii Ultimate Collector 2018 (7 541 elementów) i LEGO Koloseum (9 036 elementów). Mapa świata ma mieć 104 cm szerokości i 65 cm wysokości, a jej premiera jest planowana na 1 czerwca. Ponadto zestaw ma klasyfikację wiekową określoną na 18+ ze względu na wiele malutkich elementów, których ułożenie wymaga ogromnej cierpliwości i wysiłku.