Leica wypuszcza swój pierwszy smartfon

Leitz Phone 1

SoftBank zapowiedział nowy telefon marki Leica do kupienia na rynku japońskim. Choć tej firmie zdarzało się już użyczać swej nazwy systemom kamer telefonicznych, jest to pierwszy raz, kiedy kultowa czerwona kropka ma pierwszeństwo na telefonie. Dlatego z pewnością w Leitz Phone 1 to właśnie kamera będzie najważniejsza.

Urządzenie będzie posiadało 1-calowy sensor aparatu 20 Mpx z obiektywem ultraszerokokątnym o rozdzielczości 19 mm i f/1,9, co oznacza, że ​​inne ogniskowe będą korzystały z zooma cyfrowego. Rozeznane w temacie osoby z pewnością pomyślą teraz o podobieństwie do zapowiedzianego miesiąc temu przez Sharp, Aquos R6 z tym samym systemem kamer, również marki Leica. Tym bardziej, że wśród specyfikacji powtarza się też ekran 120 Hz Pro IGZO OLED. Jednak to właśnie Leitz Phone 1 wydawany będzie wraz z pokrywką obiektywu i dopasowanym etui, co nie dziwi w przypadku firmy zajmującej się fotografią.

Akcesoria do pierwszego telefonu Leica

SoftBank nawet nie próbuje ukrywać podobieństw między modelami. Zamiast tego stawia na pozycjonowanie Aquos R6 jako modelu dla osób, chcących tylko aparatu Leica, a Leitz Phone 1 dla tych, którzy cenią projekt sprzętowy całej marki. Zresztą, co może być bardziej kultowe, jeśli jest się fanem Leica, niż posiadanie jej pierwszego telefonu?

Przedsprzedaż Leitz Phone 1 rozpocznie się jutro w Japonii. Urządzenie będzie kosztowało 187 920 jenów, czyli około 1700 dolarów.

