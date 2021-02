Lek na Covid z Izraela czyli EXO-C24 – badania, skutki uboczne i działanie

Lekarze z Izraela stworzyli lek na koronawirusa o nazwie EXO-C24. Wyniki pierwszych badań są bardziej, niż pozytywne.

Spis treści

Od kiedy na świecie rozpętała się pandemia koronawirusa, wszyscy badacze zgodnie twierdzili, że najważniejszym krokiem w tej walce jest wynalezienie skutecznej szczepionki. Tym bardziej, że nie ma lekarstwa na wywoływaną przez wirusa chorobę – Covid-19. Po wielu miesiącach zintensyfikowanych wysiłków udało się wreszcie osiągnąć zamierzony cel, a na rynku pojawiło się już kilka preparatów o udowodnionym działaniu przeciwko SARS-CoV-2. Choć jest to niewątpliwy sukces i wydawać by się mogło, że najważniejsze już za nami, to nic bardziej mylnego. Wirus bowiem zaczął mutować i to zarówno pod względem szybkości rozprzestrzeniania, jak i odporności na szczepionki. Tak jest m.in. w przypadku afrykańskiej czy brytyjskiej mutacji koronawirusa, w przypadku których, niektóre z dotychczas zatwierdzonych szczepionek okazują się znacznie mniej skutecznie, niż w przypadku oryginalnej formy wirusa.

W świetle dotychczasowych doniesień, światowi eksperci coraz częściej mówią o tym, że jedynie kwestią czasu jest powstanie wariantu koronawirusa odpornego na szczepionki. Na szczęście, poszczególni producenci, jak np. Pfizer, już zapowiadają, że są w stanie niemal na bieżąco (w ciągu stu dni) modyfikować swoje preparaty w odpowiedzi na nowe szczepy wirusa.

Jednakże, choć szczepionki nadal są głównym orężem ludzkości w walce z Covid-19, to nie mniej istotne wydaje się teraz stworzenie również skutecznego leku na koronawirusa. Jako lek rozumiemy oczywiście preparat pomagający ludziom, którzy już zachorowali na Covid-19, a efektem jego działania jest zwalczanie objawów choroby oraz jej źródła, co w konsekwencji oznacza skrócenie czasu trwania samej choroby oraz złagodzenie jej przebiegu. Zadanie stworzenia odpowiedniego specyfiku nie jest niestety sprawą prostą, a dotychczas pojawiające się informacje na temat skuteczności różnych substancji okazywały się najczęściej na wyrost lub nie znajdowały potwierdzenia w innych badaniach (poza przypadkiem leku Regeneron). Możliwe, że właśnie się to zmieniło i to za sprawą Izraela.

Wyniki badań EXO-C24 na Covid-19

Badacze z Ichilov Medical Center w Tel Awiwie ogłosili zakończenie pierwszej fazy testów swojego leku na koronawirusa o nazwie EXO-C24. Dotychczasowe wyniki badań są nawet bardziej, niż pozytywne, bowiem 29 z 30 chorujących na Covid-19 pacjentów, którzy otrzymali preparat wyzdrowiało w ciągu 3 do 5 dni od jego przyjęcia. Istotne jest, że wszystkie osoby biorące udział w eksperymencie doświadczyły wcześniej umiarkowanych lub ciężkich objawów chorobowych. Oczywiście za wcześnie, aby mówić o całkowitym sukcesie, ponieważ trzeba poczekać na wyniki kolejnych faz badań, jednak doniesienia z Izraela dają dużą nadzieję na to, iż wkrótce na rynki pojawi się skuteczny lek na Covid-19.

Ichilov Medical Center w Tel Awiwie jest równie imponujący, co osiągnięcia pracujących tam naukowców

Jak działa Izraelski lek na Covid

Jednym z najgroźniejszych efektów zarażenia koronawirusem jest tzw. zjawisko burzy cytokin. W największym uproszczeniu, burza cytokin sprawia, że układ odpornościowy pacjenta zwraca się przeciwko niemu tak, jak ma to miejsce w przypadku chorób autoimmunologicznych (nadzieja dla pacjentów z tego typu schorzeniami pojawiła się ostatnio za sprawą firmy BioNtech, a więcej na ten temat znajdziecie tutaj). Z tego m.in. powodu, obserwowana jest tak duża różnorodność objawów Covid-19 i najbardziej narażone na zakażenie są osoby chore i starsze, które mają automatycznie osłabiony układ odpornościowy.

Badania nad lekiem na Covid-19 prowadzone są z różnym skutkiem na całym świecie

Lek na Covid z Izraela natomiast, uderza bezpośrednio właśnie w to groźne zjawisko i sprawia, że negatywna odpowiedź organizmu pacjenta zostaje znacznie złagodzona. Co więcej, biorąc pod uwagę, iż Covid-19 wiąże się w głównej mierze z burzą cytokin, lekarstwo powinno byś skuteczne bez względu na pojawiające się nowe warianty i kolejne mutacje. Możliwe jest także, iż w przyszłości zmodyfikowana wersja leku pomoże również pacjentom cierpiącym na inne przypadłości powiązane z dysfunkcją autoimmunologiczną.

Należy przy tym pamiętać, że EXO-C24 nie jest lekiem antywirusowym, a jego zadaniem i działaniem nie jest eliminacja wirusa w organizmie. To jest bowiem zadanie szczepionek, dlatego też lek na Covid z Izraela powinien być stosowany w połączeniu ze szczepionką, a nie zamiast niej.

Jak wygląda stosowanie leku na koronawirusa

Podawanie i przyjmowanie EXO-C24 nie jest zbyt inwazyjne, jednak wymaga specjalistycznej asysty. Lek na Covid-19 z Izraela aplikowany jest bowiem w formie trwającej kilka minut inhalacji, dzięki czemu specyfik trafia bezpośrednio do płuc czyli organu, który jest najbardziej narażony podczas zakażenia koronawirusem. Terapia taka trwa pięć dni i jak można wnioskować z opublikowanych doniesień, jej pozytywny wpływ jest niemal natychmiastowy.

EXO-C24 dostarczany jest poprzez inhalację

Lekarstwo na Covid – skutki uboczne

Z dotychczasowych badań wynika, że nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych działania leku EXO-C24. Biorąc jednak pod uwagę wczesną fazę testów, nie musi to oznaczać, iż takowych efektów nie odnotuje się w przyszłości, trzeba więc wykazać się cierpliwością w tym przypadku.

Jeśli pojawią się nowe wiadomości na temat leku EXO-C24, z pewnością o nich poinformujemy.

W kwestii klasycznych inhalacji natomiast, w każdym domu przyda się w czasie pandemii dobry oczyszczacz powietrza.