Lek na koronawirusa od Regeneron - 100% skuteczność objawowa

Naukowcy firmy Regeneron opracowali tzw. pasywną szczepionkę, która może być stosowana nie tylko profilaktycznie, ale także jako lek już po zarażeniu Covid-19.

Prace nad tzw. pasywną szczepionką na koronawirusa były prowadzone już od miesięcy, jednak dopiero teraz napływają pozytywne doniesienia na temat wyników tych badań. W ostatnim czasie, sukces w procesie testów swojego leku – bamlanivimab, ogłosiła choćby firma Eli Lilly and Company. Kolejne informacje pochodzą natomiast od koncernu Regeneron Pharmaceuticals. Badacze tej firmy ogłosili, że opracowany przez nich REGEN-COV ma 100 procentową skuteczność objawową. Co to jednak oznacza, czym jest szczepionka pasywna i jak działają nowe leki na koronawirusa? Sprawdźcie.

Szczepionka pasywna – co to takiego?

Pewnie niejednokrotnie słyszeliśmy w filmach i serialach o epidemii, że istotne jest jest znalezienie tzw. pacjenta zero bądź osoby, która daną chorobę przetrwała. Właśnie tak, sprawy się mają w przypadku szczepionek pasywnych, ponieważ do ich wytworzenia potrzebna jest krew tzw. ozdrowieńców, czyli osób które już przeszły chorobę (w tym wypadku Covid-19) i wyzdrowiały. W ich krwi bowiem, znajdują się naturalnie wytworzone przez organizm przeciwciała, chroniące okresowo przed tym samym wirusem, który pierwotnie chorobę wywołał. Te z kolei są wyodrębniane i aplikowane pacjentowi, czyli zupełnie inaczej niż klasyczne szczepionki, które samoistnie nie dostarczają przeciwciał, a stymulują organizm do samodzielnego ich wytworzenia. Dlatego też działanie szczepionek pasywnych trwa jedynie przez taki czas, w jakim aktywne są zaaplikowane przeciwciała.

Co istotne, specyfik taki może być stosowany w dwójnasób: w formie szczepionki, tymczasowo chroniącej organizm przed zakażeniem, bądź jako lek dla osób, które już uległy zakażeniu. Właśnie ta druga możliwość wyróżnia specyfiki od takich firm, jak Eli Lilly and Company czy Regeneron.

Czym konkretnie jest REGEN-COV

REGEN-COV jest, jak sam producent to określa, koktajlem z przeciwciał. Oznacza to, że w przeciwieństwie do standardowych szczepionej pasywnych, zawiera nie jeden, a dwa rodzaje przeciwciał zwalczających koronawirusa.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) już w listopadzie zeszłego, 2020 roku, zatwierdziła specyfik do użytku w sytuacjach awaryjnych u osób dorosłych i dzieci, u których wystąpiły łagodne bądź umiarkowane objawy Covid-19.

Lek na koronawirusa – działanie i wyniki

Jak już nakreślono, REGEN-COV ma zastosowanie profilaktyczne, ale biorąc pod uwagę jego tymczasowe działanie, powinien być aplikowany doraźnie, czyli w momencie bieżącego zagrożenia zakażeniem. Jak podają naukowcy Regeneron Pharmaceuticals, w dotychczas stosowanych testach, przeprowadzanych na osobach mających bezpośredni kontakt z przynajmniej jednym domownikiem zakażonym SARS-CoV-2, pacjenci którzy przyjęli substancję przeciw koronawirusowi zarażali się dwukrotnie rzadziej, niż pozostałe kontrolowane osoby. Oznacza to, że produkt ten ma około 50 procentową skuteczność w ochronie pacjenta w przypadku ekspozycji na koronawirusa. To jednak nie wszystko.

Może dzięki nowemu lekowi takie obrazki przestaną być codziennością.

Jak już wspomniano, w kontekście walki z SARS-CoV-2 jeszcze istotniejsza jest możliwość aplikacji szczepionki pasywnej osobom już zakażonym. Co to konkretnie daje? Otóż to, że specyfik leczy objawy Covid-19. Jak ujawnili naukowcy z firmy Regeneron, otrzymane podczas badań wyniki pozwoliły stwierdzić 100 procentową redukcję objawów choroby Covid-19 u osób, którym zaaplikowano REGEN-COV. To naprawdę przełomowe osiągnięcie, ponieważ redukcja efektów zarażenia koronawirusem to nie tylko mniej inwazyjny przebieg Covid-19, ale w efekcie również ograniczenie konieczności hospitalizacji i samej śmiertelności śmiertelności choroby. Możliwe także, iż specyfik będzie w stanie chronić również przed tym, co wielu badaczom nadal spędza sen z powiek, a mianowicie - przed długoterminowymi oraz opóźnionymi w czasie negatywnymi skutkami zakażenia.

