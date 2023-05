Lekkie jak piórko – czym różnią się myszki Aerox 3 & 5 & 9

SteelSeries to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w sprzęcie dla graczy, a ich myszki cieszą się dużą popularnością. Wśród nich znajdziemy trzy modele z serii Aerox - Aerox 3, Aerox 5 i Aerox 9, które różnią się nie tylko funkcjonalnością, ale także wagą i rozmiarami. W tej recenzji porównam te trzy modele, aby pomóc Wam wybrać najlepszą myszkę dla Waszych potrzeb.

Aerox 3 to model o największej uniwersalności z całej serii, co umożliwia korzystanie z niej zarówno przez graczy prawo- jak i leworęcznych. To sprawia, że mysz jest odpowiednia dla większości graczy i gier. Mysz jest również bardzo lekka, co ułatwia jej przenoszenie, ale nie wpływa negatywnie na jakość. Posiada sześć przycisków, w tym kółko przewijania, które daje dodatkowe możliwości programowania i konfiguracji. Warto też zauważyć, że mysz ta wyposażona jest w system RGB, co pozwala na indywidualne dostosowanie podświetlenia. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla osób, które lubią personalizować swoje akcesoria.

Aerox 5 to model dedykowany graczom FPS, dla których najważniejsza jest wysoka precyzja i lekkość. Choć myszka jest nieco cięższa niż Aerox 3, wciąż jest to jedna z najlżejszych myszek dostępnych na rynku. Myszka ta posiada dziewięć przycisków, w tym trzy boczne, które zostały dobrze rozmieszczone i są łatwe w użyciu. Dzięki wbudowanej technologii TrueMove Air, Aerox 5 zapewnia szybką i precyzyjną reakcję, co jest niezwykle ważne w grach typu FPS, gdzie każda sekunda ma znaczenie. System RGB, który można dostosować do swoich preferencji, dodaje myszce dodatkowej atrakcyjności i personalizacji. Dla graczy, którzy cenią sobie szybkość i precyzję w grze, Aerox 5 z pewnością będzie doskonałym wyborem.

Aerox 9 to myszka stworzona z myślą o graczach RTS i MMORPG, którzy potrzebują większej ilości przycisków i precyzyjnej kontroli. Ta myszka posiada aż 18 programowalnych przycisków, w tym 12-przyciskowy panel boczny i rolkę tilt-click, dzięki czemu gracze mogą mieć wiele komend pod ręką i wykorzystać swoje ulubione umiejętności w najbardziej wymagających sytuacjach. Dodatkowo, możliwość programowania własnych, złożonych kombinacji przycisków pozwala na dopracowanie obrotów do perfekcji i daje przewagę nad przeciwnikiem.

Aerox 9 to również myszka wyposażona w system RGB, który można dostosować do swoich preferencji, a także pamięć pokładową, co umożliwia przechowywanie konfiguracji i ustawień bez potrzeby korzystania z dodatkowego oprogramowania. Jednakże, ze względu na swoją dużą ilość przycisków, Aerox 9 jest najcięższym modelem z serii Aerox. Mimo to, dla graczy, którzy potrzebują większej ilości przycisków i precyzyjnej kontroli, Aerox 9 jest jednym z najlepszych wyborów.

Wszystkie trzy modele łączą się z komputerem bezprzewodowo, co jest bardzo wygodne dla graczy lubiących swobodę ruchów. Niestety szybkość reakcji myszy jest ściśle związana z zużyciem baterii. Wszystkie modele z serii Aerox ważą bardzo mało. Waga Aerox 3 wynosi 68g, Aerox 5 - 74g, a Aerox 9 - 89g. Choć różnice są niewielkie, to dla niektórych graczy mogą wpływać na komfort użytkowania. Wszystkie trzy myszki są bardzo lekkie i dobrze wykonane, dzięki czemu są wygodne w użytkowaniu.

Myszki łączą się z komputerem bezprzewodowo. Wykorzystują one nowoczesną technologię Quantum 2.0 Wireless, która przesyła dane bezprzewodowo z niewyobrażalną prędkością. Jest ona bardziej stabilna, niezawodna i energooszczędna niż kiedykolwiek wcześniej. Połączenie 2,4 GHz z bardzo niską łatwością sprawia, że Twoje ruchy są dokładne, tak jak w przypadku łączności przewodowej. Aby zabrać mysz ze sobą, wystarczy włożyć ją do kieszeni, a następnie sparować z laptopem lub innym urządzeniem przez Bluetooth.

Kolejną zaletą myszek Aerox jest ich wodoodporność, dzięki czemu gracze nie muszą się martwić o przypadkowe zachlapania. Gryzonie od Steel Series zostały wyposażone w ochronę AquaBarrier, w standardzie IP54, dzięki czemu są odporne na kurz, wodę i inne substancje.

Każdy z modeli posiada różne funkcjonalności, wagi i rozmiary, co pozwala na wybór najlepszego dla indywidualnych potrzeb gracza. Wszystkie trzy modele łączą się z komputerem bezprzewodowo i posiadają wbudowany system RGB. Myszki są bardzo lekkie, wygodne w użyciu i wyposażone w ochronę AquaBarrier, co zapewnia ich wodoodporność. Aerox 3 jest najbardziej uniwersalnym modelem, Aerox 5 dedykowanym graczom FPS, a Aerox 9 przeznaczonym dla graczy RTS i MMORPG.