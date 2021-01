Lenovo IdeaPad 5G - laptop z baterią na 20 godzin pracy

Podczas targów CES 2021 Lenovo pokazało laptop IdeaPad, który nie tylko w pełni wspiera standard łączności 5G, ale również oferuje do 20 godzin wydajnej pracy na jednym ładowaniu baterii. Przyjrzyjmy się jego parametrom.

Lenovo IdeaPad 5G - sama nazwa nie pozwala zapomnieć, że urządzenie potrafi wykorzystać najnowszy standard łączności, a jest to możliwe dzięki zastosowaniu w nim zintegrowanego z procesorem Qualcomm Snapdragon modemu X55. Oprócz modemu jest na nim także układ graficzny Adreno 680. Laptop będzie dostępny w różnych opcjach kombinacji pamięci RAM i dysku, z których najmocniejsza to 8 GB RAM (LPDDR4X) i 512 GB miejsca na dysku PCIe SSD. Całe urządzenie ma ważyć zaledwie 1,2 kg, a w najcieńszym miejscu mieć zaledwie 14,9 mm grubości. Wspomniane 20 godzin pracy umożliwi bateria 51 WHr z obsługą szybkiego ładowania Rapid Charge Express. Niestety, Lenovo nie podaje, ile potrzeba czasu, aby napełnić ją energią od 0 do 100%.

Wiemy natomiast, że obudowie znajdą się porty USB typu C. Lenovo IdeaPad 5G ma wyświetlacz o przekątnej 14", pokazujący obraz w wysokiej rozdzielczości. Do sprzedaży ma trafić w pierwszym kwartale 2021 roku. Przeznaczony jest na niemal wszystkie rynki - poza USA. Jak na razie nie została podana sugerowana cena, ani ilość dostępnych wariantów.

Źródło: MSPowerUSer

Zdjęcia: Lenovo