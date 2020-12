Lenovo IdeaPad Flex 5 - praca, nauka, kreatywność

Dziś praca czy nauka bez komputera jest wręcz niemożliwa. Szczególnie teraz, w dobie pandemii, gdy jesteśmy “uziemieni” i dostęp do biur czy bibliotek jest utrudniony. W tym wypadku naszym nowym przyjacielem będzie notebook. Warto wybrać model wielofunkcyjny, który spisze się zarówno podczas pracy, jak i nauki w formie zdalnej. Jednym z takich urządzeń jest Lenovo IdeaPad Flex 5, który wyróżnia się eleganckim wyglądem oraz wydajnymi podzespołami.

Spis treści

Zakup odpowiedniego komputera dostosowanego do naszych potrzeb jest podstawą, gdyż dzięki temu możemy cieszyć się komfortowym użytkowaniem takiego sprzętu. Rzecz jasna, przekłada się to także na naszą efektywność - zarówno mowa tu o pracy, jak i o nauce. Taki laptop powinien posiadać wygodną klawiaturę, dobry ekran oraz wydajne podzespoły. Myśląc o notebooku, którego będziemy używać dłuższy czas, warto pamiętać również o solidnej obudowie posiadającej różne porty wejścia/wyjścia.

Zwróćmy uwagę na bezpieczeństwo. Oprócz standardowego zabezpieczenia w postaci hasła wpisywanego podczas logowania się do systemu operacyjnego warto mieć alternatywę, na przykład w postaci czytnika linii papilarnych. Sprawdźmy, czy te, i wiele innych wymogów spełnia Lenovo IdeaPad Flex 5. W końcu jak sama nazwa mówi, powinien być komputerem elastycznym.

Pierwsze wrażenie

Lenovo IdeaPad Flex 5 wygląda bardzo elegancko. Jego dużym atutem jest smukła obudowa. Jak widać, nie jest to typowy, nudny komputer. Dużą zaletą jest nie tylko wąska ramka, ponieważ ekran jest dotykowy. Dzięki temu możemy wykorzystywać na przykład pióro cyfrowe do rysowania projektów graficznych, wprowadzania poprawek w dokumentach lub wygodnego przewijania długich stron internetowych. To wszystko sprawia, że komfort użytkowania laptopa IdeaPad Flex 5 znacznie wzrasta.

Nie można zapominać o zawiasie pracującym w zakresie 360 stopni. Obracając komputer w maksymalnym odchyleniu możemy w prosty sposób zrobić z niego… tablet, oczywiście znacznie większy od urządzeń, które znamy choćby z półek sklepowych, gdyż matryca ma w tym przypadku 15,6-cala. Laptop dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: platynowo-szarym, jasno niebiesko-zielonym oraz antracytowo-szarym.

Wygląd zewnętrzny

Czas przyjrzeć się nieco bardziej notebookowi marki Lenovo. Wiemy już, że pod względem designu prezentuje się ciekawie. Warto zauważyć, że model ten wykonany został z solidnych materiałów. To duży atut, bowiem możemy cieszyć się bezawaryjną pracą sprzętu przez długi czas. Nad ekranem producent umieścił kamerę nagrywającą obraz w rozdzielczości HD. W zupełności wystarcza podczas rozmowy ze znajomymi, wideokonferencji w pracy czy w trakcie trwania lekcji online. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest fizyczna przesłona kamery, która zakrywa obiektyw. Dzięki temu intruz podczas włamania się do oprogramowania komputera nie zobaczy niczego oprócz czarnego obrazu. Pozostając przy temacie wyglądu warto wspomnieć, że najlżejsza wersja tego modelu może ważyć 1,65 kg. Komputer cechuje się następującym wymiarem: 321,5 mm x 217,5 mm x 17,9–20,8 mm (wys. x szer. x głęb.).

Lenovo IdeaPad Flex 5 dostępny jest w kilku wariantach. Możemy zakupić model wyposażony w 15,6-calową matrycę IPS, która wyświetla obraz w rozdzielczości UHD - 3840 x 2160 pikseli. Jasność na poziomie 500 nitów sprawia, że będziemy mogli z niego komfortowo korzystać nawet w bardzo słoneczny dzień. Istnieje również możliwość zakupu laptopa z nieco mniejszą matrycą, a konkretnie 14-calową. Ta opcja spodoba się przede wszystkim osobom, którym zależy na mobilnym sprzęcie, gdyż na przykład często się przemieszczają. W tym przypadku mówimy o wyświetlaczu oferującym rozdzielczość Full HD, czyli 1920 x 1080 pikseli i 250 nitów. W obu wariantach matryca zapewnia 45 proc. gamy kolorów NTSC. Jak już wcześniej zostało wspomniane, mamy do dyspozycji ekrany dotykowe, które mogą współpracować z dedykowanym piórem cyfrowym znacznie ułatwiającym pracę.

Spoglądając na drugą część laptopa widzimy, przede wszystkim pasek, czyli siatkę, pod którą kryją się głośniki stereo. Z racji tego, że przepływa przez nią powietrze jest to w pewnym stopniu izolator ciepła. Poniżej umieszczono klawiaturę z wydzieloną częścią na klawisze numeryczne. To spory plus, bowiem wielu producentów oferujących laptopy nawet z dużymi matrycami zapomina o tym jakże przydatnym elemencie. Oczywiście pod niektórymi klawiszami kryją się przyciski funkcyjne. Producent zdecydował się na umieszczenie skrótów, (na przykład do regulacji jasności ekranu, zmiany głośności itp.) jako klawiszy głównych. Z kolei wybierając “fn” mamy dostęp do przycisków F1 - F12. Warto zauważyć, że klawiatura może być opcjonalnie podświetlana, co może spodobać się “nocnym markom”.

Pod klawiaturą znajdziemy touchpad, który jest wygodny w codziennym użytkowaniu. Oczywiście wspiera gesty, takie jak np. szybkie przewijanie stron internetowych czy powiększanie obrazów. Dzięki temu, możemy zapomnieć o dodatkowej myszce, gdyż gładzik może ją w większości przypadków zastąpić. Oczywiście, projekty graficzne nadal wymagają precyzji, ale w tym przypadku, mając do dyspozycji dotykowy ekran możemy przecież użyć dedykowanego pióra cyfrowego. Oprócz touchpada, pod klawiaturą, blisko prawej krawędzi obudowy umieszczony został mały czytnik linii papilarnych, dzięki któremu możemy szybko odblokować system operacyjny bądź aplikacje, które wspierają tę technologię. To duża wygoda i bezpieczeństwo, gdyż - jak wiadomo - każdy człowiek ma inne odciski palców.

Porty wejścia/wyjścia

Pozostając przy temacie wyglądu zewnętrznego laptopa IdeaPad Flex 5, warto sprawdzić, jakie porty znajdują się na obudowie. Zacznijmy od lewej strony. Tam producent umieścił wejście zasilania, port HDMI 1.4b, USB typu C (z opcją zasilania - możemy na przykład naładować baterię w naszym smartfonie), a także gniazdo audio, które jest zarówno portem słuchawkowym, jak i mikrofonowym. Z kolei z prawej strony znajdziemy dwa porty USB 3.1, czytnik kart pamięci typu SD oraz przycisk zasilania.

Podzespoły, które zapewniają komfortową pracę i naukę

Lenovo IdeaPad Flex 5 może być w zależności od modelu wyposażony nie tylko w inne matryce, ale również procesory. Mamy do dyspozycji opcje z AMD Ryzen, ale także Intel Core dziesiątej generacji. Skupmy się jednak na wersji Flex 5 (15, Intel), która jak sama nazwa mówi wyposażona jest w 15,6-calowy ekran IPS, o którym wspominaliśmy już wcześniej, a także w procesor z rodziny Intela. Sprawdźmy trzy konfiguracje, które dostępne są w polskich sklepach.

Przed dyskusją na temat procesorów warto wspomnieć o tym, jakie pozostałe parametry mogą posiadać notebooki z serii IdeaPad Flex 5. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że każdy model powinien być wyposażony w system Microsoft Windows 10. Dzięki temu od razu po uruchomieniu i wstępnej konfiguracji możemy rozpocząć pracę. W zależności od modelu, notebook będzie wyposażony w maksymalnie 16 GB pamięci RAM typu DDR4. Warto zauważyć, że mówimy o pamięciach wlutowanych, przez co nie będzie możliwa rozbudowa tego podzespołu w przyszłości. Nasze dane mogą być magazynowane na nośnikach SSD M.2 lub QLC. W pierwszym przypadku mówimy o maksymalnej pojemności wynoszącej 1 TB, z kolei dyski QLC mogą mieć maksymalnie 512 GB miejsca na nasze pliki.

Laptopy cechują się wydajną baterią, która pozwala na pracę do dziesięciu godzin bez konieczności podłączania komputera do sieci. Dźwięk odtwarzany może być za pomocą dwóch głośników o mocy 2 W. Kamera, o której wspominaliśmy wcześniej, oferuje jakość HD (720p). Notebook może łączyć się z siecią bezprzewodową za pomocą modemu 802.11 ax (Wi-Fi 6). Mamy również do dyspozycji Bluetooth 4.2. Technologię tę możemy wykorzystać na przykład do bezprzewodowej łączności ze słuchawkami czy peryferiami (klawiatura, mysz).

Trzy warianty z procesorami Intel Core dziesiątej generacji

Osoby poszukujące laptopa głównie do pracy i nauki mogą zainteresować się wersją z procesorem Intel Core i3-1005G1, który cechuje się dwoma rdzeniami i czterema wątkami. CPU pracuje z częstotliwością taktowania na poziomie 1,2 GHz. Wartość ta wzrasta w trybie turbo do 3,4 GHz. W przypadku grafiki mówimy tu o zintegrowanym chipsecie Intel UHD Graphics, który co prawda nie nadaje się do gier, aczkolwiek zmniejszając rozdzielczość i jakość grafiki w takich tytułach jak na przykład League of Legends, World of Tanks czy Counter Strike: Global Offensive nie powinniśmy narzekać na spadek ilości wyświetlanych klatek na sekundę (fps). Pamiętajmy jednak, że ten model został stworzony nie do grania, a do komfortowej pracy z aplikacjami biurowymi. Przykładowa konfiguracja z Intel Core i3 wyposażona jest również w 8 GB pamięci DDR4, a także dysk SSD M.2 PCIe o pojemności 256 GB.

Kolejna konfiguracja może być wykorzystywana do pracy z aplikacjami typu CAD, co może zainteresować studentów kierunków związanych z budownictwem. Mowa o modelu wyposażonym w 8 GB pamięci DDR4, 256 GB SSD M.2 PCIe oraz CPU Intel Core i5-1035G1. Procesor ten posiada cztery rdzenie i osiem wątków, a w trybie turbo częstotliwość zegara wynosi 3,6 GHz. Lenovo IdeaPad Flex 5 z Core i5 wyposażony jest w zintegrowaną kartę graficzną Intel UHD Graphics, która nie jest przeznaczona do grania w nowe tytuły, aczkolwiek na przykładzie wersji z Core i3 możemy spodziewać się płynnej rozgrywki podczas grania w starsze gry. Rzecz jasna, jest to jednak notebook nastawiony głównie na pracę i naukę. Trzeba przyznać, że w takich zadaniach spisze się idealnie.

Najmocniejszym wariantem okazuje się rzecz jasna wersja z procesorem Intel Core i7-1065G7, która posiada cztery rdzenie i osiem wątków. Model ten w trybie bazowym pracuje z częstotliwością taktowania zegara na poziomie 1.3 GHz, jednak wtedy, kiedy wymagana jest duża wydajność “rozkręca się” do 3,9 GHz, co czyni go niezwykle szybkim CPU. To ważne, szczególnie wtedy, kiedy potrzebna jest duża moc obliczeniowa - na przykład we wspomnianych wcześniej aplikacjach typu CAD. Core i7 dziesiątej generacji posiada zintegrowaną grafikę Intel Iris Plus, która bez problemu poradzi sobie z wyświetlaniem rozdzielczości 4K w 60 Hz. Jest to duży plus. Szczególnie wtedy, kiedy na przykład chcemy podpiąć do laptopa zewnętrzny monitor. Warto zauważyć, że połączenie tego CPU i zintegrowanej grafiki pozwala na granie w takie gry jak CS:GO, Call of Duty: Black Ops II czy Fortnite. Oczywiście, należy pamiętać, że nadal nie jest to dedykowana karta, dlatego mówimy o niskiej rozdzielczości i zmniejszonej jakości grafiki.

Lenovo IdeaPad Flex 5 to świetny komputer do pracy i nauki

Czas na wnioski. Prezentowany laptop posiada wiele zalet. Jedną z nich jest wysoka wydajność podczas pracy z różnymi aplikacjami (także tymi wymagającymi dobrych podzespołów). To znacznie zwiększa komfort użytkowania notebooka. Oprócz tego, jego dużym atutem jest wysoka jakość wykonania oraz atrakcyjny wygląd. Wąskie ramki wokół matrycy oraz możliwość obracania jej o 360 stopni sprawiają, że ten komputer spisze się również podczas tworzenia kreatywnych materiałów graficznych. Przysłowiową “wisienką na torcie” jest atrakcyjna cena, która sprawia, że laptop jest interesującym modelem dla osób poszukujących wydajnego sprzętu, ale oferowanego w rozsądnej kwocie.