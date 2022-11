Lenovo Legion – laptopy gamingowe 7. generacji. Nie tylko dla graczy

Wydajność i elegancja – te dwa określenia najlepiej podsumowują laptopy Lenovo Legion 7. generacji. My już mieliśmy okazję przyjrzeć się im bliżej – sprawdźcie, czym nas zainteresowały.

Lenovo Legion 7 – najnowsza generacja gamingowych bestii

Jak o laptopach Legion mówią ich twórcy, są to eleganckie i mobilne urządzenia do podbojów. Jak się okazuje, nie tylko w świecie gier – stworzony przez Lenovo sprzęt przysłuży się bowiem również grafikom, fotografom i filmowcom. Zacznijmy jednak od początku. Co takiego mają w sobie laptopy Lenovo Legion 7. generacji, że w ogóle warto zwrócić na nie uwagę?

Przyjrzyjmy się najważniejszym elementom sprzętu firmy. Legiony 7. generacji wyróżnia:

DDR5 – generacja pamięci RAM wprowadzona pod koniec 2021 roku. Ze względu na dużą przepustowość świetnie sprawdza się przy renderowaniu czy transferze plików, a więc przy wykorzystywaniu laptopa do celów zawodowych;

– generacja pamięci RAM wprowadzona pod koniec 2021 roku. Ze względu na dużą przepustowość świetnie sprawdza się przy renderowaniu czy transferze plików, a więc przy wykorzystywaniu laptopa do celów zawodowych; Format obrazu 16:10 – zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą w pionie, co przekłada się na wygodniejszą pracę;

– zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą w pionie, co przekłada się na wygodniejszą pracę; Rozdzielczość QHD – 4 razy większa od dawnego standardu 1280 x 720p; pozwala zatem na doświadczanie obrazu w najwyższej ostrości, co szczególnie docenią gracze;

– 4 razy większa od dawnego standardu 1280 x 720p; pozwala zatem na doświadczanie obrazu w najwyższej ostrości, co szczególnie docenią gracze; Minimalistyczny design – elegancka, trwała i lekka obudowa.

Sercem laptopów 7. serii Lenovo Legion są procesory Intel® Core™ 12. generacji idące w parze z kartami graficznymi NVIDIA® GeForce RTX™ serii 30. Komfort użytkowania zapewnia z kolei wydajny system chłodzenia Coldfront 4.0 – duma marki Lenovo.

Powiedzieliśmy już o tym, co skryte we wnętrzu laptopa Legion, pora więc wspomnieć o jego powierzchni, którą firma również się szczyci. Design laptopów 7. generacji jest prosty, oszczędny, wręcz surowy, oparty na metalu. Mimo wspomnianego solidnego układu chłodzenia, sprzęt nie jest jednak toporny. Laptopy mają smukłe sylwetki i są dość lekkie – pod tym względem szczególnie wyróżnia się model Legion Slim 7i.

Każdy laptop z serii został wyposażony w klawiaturę Legion TrueStrike Pro, która cechuje się wysoką ergonomią. Dla fanów i fanek futurystycznej estetyki przygotowano podświetlenie Corsair® iCUE RGB, dzięki któremu korzystanie z laptopa zmieni się we wręcz cyberpunkowe doświadczenie.

Przyjrzyjmy się dokładniej 4 głównym modelom 7. generacji Lenovo Legion.

Legion 7i

Niekwestionowany król serii. Posiada m.in.:

do Intel® Core™ i9-12900HX 12. generacji

do NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti 16 GB

do 2TB SSD PCle Gen 4

do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz

Technologię Vapor Chambers

Technologię szybkiego ładowania Rapid Charge Pro

Funkcję Dual Burn

Wyświetlacz w technologii Mini LED

Klawiaturę True Strike

USB-C

Kamerę FHD

Legion Slim 7i

Supersmukły i lekki przedstawiciel 7. generacji. Znajdziesz w nim m.in.:

do Intel® Core™ i9-12900HX 12. generacji

do NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti 8 GB

do 1 TB SSD PCle Gen 4

do 24 GB RAM DDR5 4800 MHz

Technologię szybkiego ładowania Rapid Charge Pro

Funkcję Dual Burn

Klawiaturę True Strike

USB-C

Kamerę FHD

Możliwość kalibracji koloru

Dolby Vision HDR

Legion 5 Pro

Wyposażono go w:

do Intel® Core™ i9-12900H 12. generacji

do NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti 8 GB

do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz

do 2TB SSD PCle Gen 4

Technologię szybkiego ładowania Rapid Charge Pro

Funkcję Dual Burn

Klawiaturę True Strike

USB-C

Kamerę FHD

Aplikację Lenovo Vantage

Lenovo Legion 5i

W tym najbardziej mainstreamowym modelu znajdziesz:

do Intel® Core™ i7-12700H 12. generacji

do NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti 8 GB GDDR6

do 16 GB RAM DDR5 4800 MHz

do 1 TB SSD PCle Gen 4

Technologię szybkiego ładowania Rapid Charge Pro

Funkcję Dual Burn

Klawiaturę True Strike

USB-C

Kamerę FHD

Aplikację Lenovo Vantage

Każdy laptop 7. generacji Lenovo Legion objęty jest 2-letnią rozszerzoną gwarancją Premium Care. Co więcej, Lenovo wyszło naprzeciw oczekiwaniom graczy i do swoich laptopów dodało za darmo 3 miesiące usługi Xbox Game Pass.

Monitory gamingowe Lenovo

Oprócz laptopów, w tym roku Lenovo przygotowało również dwa modele monitorów, które mają odpowiadać na specyficzne potrzeby graczy.

Monitor Y25g-30

Odświeżanie 360Hz

NVIDIA G-SYNC

NVIDIA Reflex

Monitor G32qc-30

Rozdzielczość QHD

Odświeżanie 165 Hz

Czas reakcji 0,5 ms

FreeSync Premium

