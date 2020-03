Lenovo Legion - smartfony z rewolucyjnym chłodzeniem

Lenovo wkrótce wprowadzi na rynek swój pierwszy smartfon gamingowy. Najnowsze informacje wskazują, że raz na zawsze zniknie problem przegrzewających się podzespołów.

Lenovo jak do tej pory potwierdziło, że smartfon będzie należeć do marki Legion, a na jego pokładzie znajdzie się procesor Snapdragon 865. Przypominamy, że telefon został wypatrzony w testach AnTuTu, gdzie przebił barierę 600 tys. punktów. Po wczorajszej premierze konkurencyjnego Black Shark 3, Chen Jin, prezes działu mobilnego Lenovo, zapowiada, że jego produkt będzie lepszy, a języczkiem u wagi ma być rewolucyjny system chłodzenia. Nie zdradził szczegółów, ale powiedział:

"Na podwoziu Volkswagena nie da się stworzyć Ferrari. Nasza nowa architektura chłodzenia nie została stworzona specjalnie dla gamingu, ale po to, aby go ulepszyć. Dzięki temu komfort z zabawy będzie znacznie większy. W tej chwili w smartfonach gamingowych są dwa problemy do rozwiązania. Pierwszy - w miejscu trzymania telefonu występuje różnica w temperaturach pomiędzy prawą a lewą ręką. Drugi - architektura jest ograniczona, dlatego nie można dostarczyć do niej pełnej dostępnej mocy. Dlatego postanowiliśmy zrezygnować z poprzednich rozwiązań i od podstaw stworzyć nowe, które rozwiąże te problemy i pozwoli na zwiększenie komfortu płynącego z zabawy."

Z opublikowanej grafiki można wywnioskować, że Lenovo planuje poprowadzić chłodzenie po obu stronach procesora. I to na razie tyle, co wiemy, ale trzymamy prezesa za słowo i czekamy na nowe rozwiązanie.

Źródło: SparrowsNews