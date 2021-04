Lenovo Radeon RX 6900 XT LEGION pojawia się w sieci

W sieci pojawił się wariant karty RX 9600 XT, sygnowany logo Lenovo. Jest kolosalny!

Lenovo Radeon RX 6900 XT Legion to trzy duże wiatraczki, mające zapewnić optymalne chłodzenie karty. Będzie ona dostępna jedynie w zestawach gamingowych z rodziny Legion. Pomimo tego nadal jest warta uwagi - opiera się na AMD RDNA2, ma dwa 8-pinowe złącza zasilania. Nie będzie fabrycznie podkręcona. Jej design przypomina referencyjny model AMD Radeon VII. Była to ostatnia karta oparta o Vegę, wprowadzona na rynek w 2019 roku. Główna różnica to kolor - propozycja Lenovo jest znacznie ciemniejsza.

Lenovo Radeon RX 6900 XT LEGION ma logo z dużym R na rogu. Radeon VII miał podobne, podświetlone przed diody LED. Producent nie zdradził jeszcze, kiedy nowa karta trafi do komputerów gamingowych, ale ponieważ zdjęcia opublikował WolStame, pracujący w Lenovo China jako "Gaming Desktop Product Planning Manager", z pewnością prace są już na ukończeniu. Pozostaje tylko zagadką, jaka jest szybkość i wydajność tego modelu, który z pewnością zainteresuje graczy.