Lenovo ThinkPad X1 Nano – poznajcie laptop do zadań specjalnych

Jeśli poszukujecie urządzenia wydajnego, wyjątkowo mobilnego, a do tego niezwykle wytrzymałego, to mamy dla was propozycję – ThinkPad X1 Nano.

Ostatni rok wywrócił nasze życia „do góry nogami”. Wiele osób niemal z dnia na dzień zostało zmuszonych do zmiany swoich przyzwyczajeń, sposobu pracy, a nawet komunikacji.

Wymóg izolacji czy pracy zdalnej sprawiły, że na nowo odkryliśmy potencjał tkwiący w urządzeniach mobilnych, przy czym zaczęliśmy wymagać od nich znacznie więcej niż dotychczas. Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań dostrzegła firma Lenovo, która przygotowała wyjątkowo ciekawy laptop - ThinkPad X1 Nano. Co w nim takiego interesującego? Przekonajcie się sami.

Design i budowa

Design ThinkPad X1 Nano to połączenie klasyki i minimalizmu. Choć ze względu na niewielkie rozmiary, laptop może wydawać się delikatny, to już po pierwszym kontakcie każdy zda sobie sprawę, że ma do czynienia ze sprzętem o najwyższej wytrzymałości i klasie. Do stworzenia pokrywy urządzenia wykorzystano m.in. włókno węglowe. Sprawia to, że cała konstrukcja ThinkPad X1 Nano jest nie tylko zwarta, sztywna, ale i odporna na wszelkiego rodzaju „niespodzianki” jak zalania czy upadki z niewielkiej wysokości.

Dodatkowo laptop ThinkPad został przetestowany pod kątem zgodności z 12 wymaganiami normy wojskowej. Przeszedł on ponad 200 testów jakościowych, które gwarantują działanie w ekstremalnych warunkach.

To jednak nie wszystko. Zastosowanie powyższych materiałów sprawia dodatkowo, że laptop jest niesamowicie lekki - jego całkowita waga wynosi 907 gramów. Czyni go to automatycznie najlżejszym ThinkPadem w historii.

Mobilność to jedna z głównych cech tego modelu. Lenovo wyposażyło go dodatkowo w dwa specjalne zawiasy, które umożliwiają odchylenie ekranu o 180 stopni.

Ekran

ThinkPad X1 Nano na każdym kroku udowadnia, że jest sprzętem z najwyższej półki. Laptop wyposażono w 13-calowy, matowy wyświetlacz o rozdzielczości 2K (2160 x 1350 pikseli) i proporcjach 16:10. Co więcej jest on w pełni kompatybilny z technologią Dolby Vision, która z reguły zarezerwowana jest dla najwyższej jakości telewizorów. Dolby Vision to rozwiązanie ściśle powiązane z formatem HDR. W dużym uproszczeniu, sprawia ono, że widz uzyskuje znacznie bardziej wyrazisty i realny obraz, ze znacznie szerszą paletą kolorów i lepszym kontrastem (głębsza czerń i przejrzysta biel). Obecność Dolby Vision w ThinkPad X1 Nano sprawia, że nie tylko otrzymacie obraz znacznie bardziej odpowiadający temu, co naprawdę widzi ludzkie oko, ale również zwiększy możliwości samego urządzenia, które będziecie mogli wykorzystać do czegoś więcej niż tylko pracy.

Warto dodać, że ThinkPad X1 Nano jest dostępny z ekranem w wersji dotykowej i bezdotykowej.

Specyfikacja i możliwości

Niech was nie zwiodą rozmiary ThinkPad X1 Nano, choć laptop jest niewielki, to kryje w sobie bogate wnętrze.

Lenovo ThinkPad X1 Nano wyposażono w najnowsze rozwiązania technologiczne, m.in. 11. generację układów Intel Core, wydajny układ graficzny Intel Iris Xe Graphics, dysk SSD o pojemności do 1 TB czy do 16 GB pamięci RAM LPDDR4X (w najwyższej konfiguracji).

Laptop został zbudowany w oparciu o platformę Intel Evo. Połączenie procesora Intel Core i7 vPro 11. generacji, układu graficznego Intel Iris Xe Graphics w X1 Nano zapewni komfortową pracę i wykonywanie wielu zadań naraz, przy jednocześnie długiej pracy na baterii. Możecie dodatkowo liczyć na szybki czas reakcji (wybudzanie urządzenia trwa mniej niż sekunda) i rozbudowaną łączność (Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5). Platforma Intel Evo to znak, że Lenovo ThinkPad X1 Nano spełni wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Warto jeszcze wspomnieć, że Lenovo zadbało o system szybkiego ładowania – Rapid Charge, który, zdaniem producenta, pozwoli wam naładować baterię od 0 do 80% w godzinę.

Lenovo ThinkPad X1 Nano – specyfikacja:

Ekran: 13,0-calowy, matowy wyświetlacz IPS, rozdzielczość 2160 x 1350 pikseli, Dolby Vision

Procesor: do Intel Core i7 vPro 11. generacji

Grafika: zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics

Pamięć: do 16 GB pamięci LPDDR4x

Pamięć masowa: PCIe SSD do 1 TB

Audio: Dolby Atmos Speaker System (4 mikrofony dookólne)

System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro / Linux

Wymiary: 13,87 mm x 292,8 mm x 207,7mm (wys. x szer. x głęb.)

Waga: od 907 gramów (z baterią)

Złącza: 2x Thunderbolt 4, słuchawkowe

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth, opcjonalnie 5G

Czujnik linii papilarnych Match-on-Chip

Fizyczna przesłona kamery ThinkShutter zapewniająca prywatność

36 miesięcy gwarancji Lenovo Premier Support z możliwością rozszerzenia

System audio

Jak przystało na współczesny sprzęt mobilny, w ThinkPad X1 Nano nie mogło zabraknąć rozbudowanego systemu audio. Do dyspozycji użytkownika oddano Dolby Atmos Speaker System, na który składają się nie tylko autorskie rozwiązanie firmy Dolby, ale również cztery głośniki dookólne (dwa, skierowane w górę, głośniki wysokotonowe i dwa, skierowane w dół, niskotonowe). Firma Lenovo zadbała również w osprzęt, który sprawi, że każda konferencja czy spotkanie online nabierze nowego wymiary, a to m.in. dzięki zintegrowanej kamerce (ze specjalną przesłoną, która zapewnia nam dodatkową warstwę bezpieczeństwa, gdy z niej nie korzystamy) i czterem wbudowanym mikrofonom. Co więcej w zarządzaniu połączeniami pomogą nam trzy przyciski funkcyjne.

Bezpieczeństwo i funkcje dodatkowe

W obecnych czasach nasze urządzenia narażone są na wiele zagrożeń. Cyberprzestępcy i czy inne osoby niepowołane, dysponują szerokim wachlarzem narzędzi, których zadaniem jest sparaliżowanie naszej pracy i wykradzenie krytycznych danych. ThinkPad X1 Nano wyposażono w szereg rozwiązań, które skutecznie blokują dostęp do urządzenia i chronią naszą prywatność oraz dane. Wspomniana już przesłona kamerki do wideokonferencji to zaledwie mały ułamek możliwości laptopa. Producent korzysta z autorskich rozwiązań ThinkShield, w których skład wchodzą m.in.: moduł szyfrujący dane - Trusted Platform Module (dTPM), zaawansowany czytnik linii papilarnych - Match-on-Chip oraz czujniki wbudowane w kamerę na podczerwień (które wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji). Ta ostatnia funkcja sprawia, że gdy tylko laptop wykryje, że użytkownik odszedł od klawiatury, to automatycznie zablokuje do niego dostęp.

Na nabywców ThinkPad X1 Nano czeka również niezwykle miła niespodzianka w postaci Lenovo Premier Support. Jest to oferowana w standardzie rozbudowana usługa serwisowa, która gwarantuje nam wszechstronne wsparcie dla sprzętu wraz z oprogramowaniem (OEM), priorytetyzację dostępności części wraz z naprawą w domu lub biurze klienta. Co więcej jest to także zaawansowana świadczona całodobowo pomoc techniczna oraz jeden punkt kontaktowy do zarządzania sprawą usterki od początku do końca bez konieczności przełączania się przez infolinię.

Przy zakupie Lenovo ThinkPad X1 Nano otrzymamy Lenovo Premier Support na 36 miesięcy z możliwością późniejszego przedłużenia.

Podsumowanie

ThinkPad X1 Nano to sprzęt doskonały w każdym calu – ultramobilny, z wytrzymałą konstrukcją, podzespołami gwarantującymi najwyższą wydajność oraz licznymi funkcjami dodatkowymi, które ułatwią nasze codzienne zadania. Obecnie na rynku trudno znaleźć sprzęt tak samo dopracowany, jak produkt Lenovo.

Czy zatem ThinkPad X1 Nano ma jakieś wady? Nie, ale przyznajemy, że jego nabycie może mocno nadwyrężyć wasz budżet.