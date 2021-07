Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga – wytrzymały, szybki, z 5G. Laptop konwertowalny dla najbardziej wymagających

Jeśli szukacie ultramobilnego laptopa do zadań specjalnych, to mamy dla was propozycje - Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy znacznie zmieniło się nasze podejście do pracy. Ta wyraźnie wydzielona strefa została zaburzona przez pandemię i lockdown. Wiele osób zostało zmuszonych do przejścia w tryb pracy zdalnej bądź hybrydowej. Automatycznie sprawiło to, że użytkownicy zaczęli wymagać od swoich urządzeń znacznie więcej. Uniwersalność, mobilność, wygoda, moc - te elementy muszą charakteryzować każdy sprzęt, aby zwrócił on uwagę, współczesnego, wymagającego odbiorcy. Tak się składa, że firma Lenovo od lat dostarcza na rynek laptopy z serii Yoga, które wyróżniają się niebywałą elastycznością. Najnowszy model z linii ThinkPad X1 Titanium Yoga to konwertowalny sprzęt, który zapewni wam wszystko, czego potrzebujecie do komfortowej pracy.

Design i jakość wykonania

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga, to, jak już wspomnieliśmy, laptop konwertowalny. Oznacza to, że możecie z niego korzystać na różne sposoby. Dzięki specjalnemu zawiasowi, który umożliwia obrót ekranu o 360 stopni możecie bezproblemowo przekształcić ThinkPad X1 Titanium Yoga w wygodny i duży tablet.

fot. Lenovo

Na słowa uznania zasługuje również sama konstrukcja urządzenia. Producent sprzętu wyraźnie zauważył, że współczesne urządzenia pracują w nieco mniej „sprzyjających” warunkach. Laptop Lenovo przeszedł rygorystyczne testy, które są zgodne ze standardami wojskowymi MIL-STD-810H. Może się on pochwalić wytrzymałą obudową wykonaną z aluminium, magnezu, włókna węglowego oraz tytanu. Szczególnie obecność tego ostatniego pierwiastka sprawia, że ThinkPad X1 Titanium Yoga jest nie tylko wyjątkowo trwały, ale również lekki. Co więcej jest to również najcieńszy ThinkPad w historii, jego wysokość wynosi zaledwie 11,5 mm.

fot. Lenovo

Ekran i system audio

Niemal każdy element laptopa ThinkPad X1 Titanium Yoga to najwyższa, światowa „półka”. Potwierdza to chociażby wysokiej jakości, 13,5-calowy ekran o rozdzielczości 2K (2256 x 1504) ze wsparciem technologii Dolby Vision, która dodatkowo poprawia kolory, kontrast i jasność wyświetlanych treści. Charakteryzuje się on również proporcjami 3:2, niskim poborem mocy oraz 100% odwzorowaniem palety kolorów sRGB.

Również system audio zainstalowany w ThinkPad X1 Titanium Yoga korzysta z rozwiązań firmy Dolby. Obejmuje on dwa skierowane w górę głośniki ze wsparciem technologii Dolby Atmos oraz cztery mikrofony dookólne dalekiego zasięgu. W połączeniu z kamerą o wysokiej rozdzielczości możemy bez problemu przekształcić laptop Lenovo w domowe centrum konferencyjne.

fot. Lenovo

Specyfikacja i wydajność pracy

ThinkPad X1 Titanium Yoga wyposażono w topowe podzespoły, które idealnie sprawdzą się zarówno podczas pracy, jak i relaksu. „Sercem” urządzenia może być nawet procesor z linii Intel Core i7 vPro 11. generacji, wspierany przez układ graficzny Intel Iris Xe. Na „pokładzie” laptopa może znaleźć się również do 16 GB pamięci RAM LPDDR4x oraz dysk SSD (PCIe) do 1 TB. Całość została skonstruowana tak, żeby była nie tylko wydajna, ale również energooszczędna. Bateria o pojemności 44,5 Wh jest w stanie zapewnić nam nawet 11,7 godziny ciągłej pracy. Oczywiście, należy pamiętać, że czas pracy może się różnić w zależności od obciążenia laptopa.

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga – specyfikacja

Wyświetlacz: 13,5-calowy ekran dotykowy z Dolby Vision (2256 x 1504)

Procesor: do Intel Core i7 vPro 11. generacji

Układ graficzny: Intel Iris Xe

Pamięć wewnętrzna: do 16 GB pamięci LPDDR4x

Pamięć masowa: PCIe SSD do 1 TB

Łączność: WiFi 6 AX201 / 802.11 AX, Bluetooth 5.1, WWAN (opcjonalnie) 4x4 MIMO 5G (LTE CAT20) / 4G (LTE CAT9)

Dźwięk: Dolby Atmos Speaker System, 4 mikrofony dookólne

Kamera: hybrydowa, na podczerwień, 720p HD

Zabezpieczenia: Czujnik linii papilarnych, osłona kamery, wykrywanie obecności użytkownika

Wymiary: 11,5 mm x 297,5 mm x 232,2 mm (wys. x szer. x głęb.)

Waga: ok. 1,15 kg

Łączność i bezpieczeństwo

Jak przystało na ultra lekki i mobilny sprzęt, ThinkPad X1 Titanium Yoga może się pochwalić najnowocześniejszymi rozwiązaniami w sferze łączności. Laptop wyposażono w moduł Wi-Fi 6, który zapewnia stabilne i szybkie połączenie z siecią, bez względu na okoliczności. Dodatkowo producent zadbał o pełne wsparcie dla łączności bezprzewodowej Bluetooth w wersji 5.1, a nawet dla technologii ultra szybkiego przesyłu danych – 5G. Do naszej dyspozycji oddano również dwa złącza Thunderbolt 4 oraz gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe.

fot. Lenovo

Warto również kilka słów poświęcić bezpieczeństwu. W hybrydowym bądź zdalnym systemie pracy nasze urządzenia są znacznie bardziej podatne na ataki nieupoważnionych osób. Lenovo również i to wzięło pod uwagę projektując model ThinkPad X1 Titanium Yoga. Laptop wyposażono m.in. w: dedykowany układ Trusted Platform Module szyfrujący dane, aby utrudnić ich kradzież czy czytnik linii papilarnych, który dodaje do naszej ochrony skuteczne zabezpieczenie biometryczne. Warto również wspomnieć o niezwykle przydatnej i intuicyjnej funkcji, która sprawia, że laptop automatycznie się blokuje, gdy tylko wykryje brak obecności użytkownika. Nie zapominajmy również o fizycznej przesłonie kamery ThinkShutter, która sprawia, że możemy korzystać z laptopa bez obaw o naruszenie naszej prywatności.

Intel Evo i Lenovo Premier Support

Ważnym elementem modelu ThinkPad X1 Titanium Yoga jest platforma Intel Evo. Laptopy na niej oparte są gwarantem wysokiej wydajności, szybkiej reakcji, długiej żywotności baterii oraz najlepszego obrazu.

Co niezwykle istotne, wszyscy nabywcy ThinkPad X1 Titanium Yoga mogą liczyć na wsparcie rozwiązania Lenovo Premier Support w standardzie. Czym ono się charakteryzuje? Otóż jest to profesjonalne, 3-letnie wsparcie techniczne przez 24 godziny na dobę. Zapewnia ono wszechstronne wsparcie dla sprzętu wraz z oprogramowaniem (OEM), priorytetyzację dostępności części wraz z naprawą w siedzibie klienta, zaawansowaną pomoc techniczną oraz jeden punkt kontaktowy do zarządzania sprawami od początku do końca bez konieczności przełączania się przez infolinię. Dzięki tej usłudze, dostępnej w pakiecie z urządzeniem, każdy można poczuć się jak VIP, a prowadzenie biznesu na wypadek uszkodzenia sprzętu nie będzie wiązać się z długimi przestojami oraz utrudnieniami.

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga – czy warto?

Laptop konwertowalny ThinkPad X1 Titanium Yoga to kompleksowe rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników. Wysokiej jakości podzespoły w połączeniu z lekką i wytrzymałą konstrukcją sprawiają, że z laptopa Lenovo będziecie mogli korzystać w niemal każdych warunkach. Wysokiej jakości łączność i zabezpieczenia sprawią z kolei, że bez przeszkód i stresu będziecie mogli wykonywać swoje obowiązki, czy to z domu, podróży, czy jakiegokolwiek innego miejsca.

Lenovo, jako lider w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, oferuje przedsiębiorstwom możliwość kompensacji wpływu działalności na środowisko poprzez wykorzystanie usług CO2 Offset. Klienci mogą zakupić sprzęt wyposażony w funkcję kompensacji emisji dwutlenku węgla przez cały cykl eksploatacji. Jednym z produktów Lenovo oferujących taką usługę jest właśnie ThinkPad X1 Titanium Yoga.