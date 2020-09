Lenovo ThinkSmart View - najlepszy asystent od wideokonferencji

Dzięki temu urządzeniu, praca zdalna stanie się efektywniejsza i łatwiejsza. Poznajcie Lenovo ThinkSmart View - waszego asystenta od wideokonferencji.

Pandemia koronawirusa wymusiła na nas nie tylko zmianę przyzwyczajeń, ale również podejścia do codziennych obowiązków, w tym stylu pracy. Obecnie, znacznie bezpieczniejsze nie tylko dla naszego zdrowia, ale również zdrowia otaczających nas osób jest zachowywanie odpowiedniego dystansu społecznego. Oznacza to, ze najlepiej unikać wszelkiego rodzaju kontaktów bezpośrednich. Dotyczy to zarówno relacji towarzyskich, jak i zawodowych.

Jak sobie radzić w tych nowych, niezwykłych warunkach? Otóż, jak to zwykle bywa, potrzebujemy wsparcia nowych technologii. W pierwszej kolejności przydadzą nam się komunikatory, jak choćby niezwykle popularne: Microsoft Teams, Skype, ZOOM czy Facebook Messenger. Drugą, nie mniej istotną sprawą, jest posiadanie odpowiedniego sprzętu. Oczywiście możemy korzystać z wbudowanych w laptopy kamerek czy budżetowych mikrofonów, ale one często nie gwarantują nam odpowiedniej jakości, która może być wymagana przy wykonywaniu zawodowych obowiązków. Co więcej, korzystanie z jednego sprzętu zarówno do pracy, robienia notatek, jak i prowadzenia wideokonferencji może być kłopotliwe.

Chcąc uprościć sobie codzienne obowiązki i usprawnić pracę, warto zainteresować się nowym urządzeniem marki Lenovo - ThinkSmart View.

Lenovo ThinkSmart View – twój asystent od wideokonferencji

ThinkSmart View to urządzenie typu Smart Office. W dużym uproszczeniu, jest to połączenie zaawansowanego tabletu i inteligentnego głośnika. Całość została zaprojektowana tak, aby możliwie jak najbardziej zwiększyć efektywność pracy zdalnej, choć nie tylko. ThinkSmart View doceni każdy, kto regularnie korzysta z wideokonferencji. Urządzenie marki Lenovo wyposażono w dotykowy ekran IPS o przekątnej 8-cali i rozdzielczości 1280 x 800 pikseli, który ułatwi nam obsługę połączeń głosowych i wideo. O jakość transmisji zadbają: kamera szerokokątna o rozdzielczości 5 Mpix, dwa mikrofony (które potrafią zbierać dźwięki w zakresie 360 stopni) oraz pełnozakresowy głośnik 1,75-cala o mocy 10 W.

Dzięki niewielkim gabarytom (263,21 mm x 142,21 mm x 125 mm–111,36 mm) i wadze (zaledwie 1 kg), ThinkSmart View możemy z łatwością przenosić i ustawiać tam, gdzie nam wygodnie.

Podczas pracy w sąsiedztwie komputera, ThinkSmart View może być używany nie tylko do połączeń głosowych i wideo, ale również w roli dodatkowego interfejsu służącego np. do przeglądania treści. Zwalniając tym samym komputer, na którym możemy kontynuować inne czynności.

Lenovo ThinkSmart View - pełna integracja z Microsoft Teams

Firma Lenovo zadbała o intuicyjną obsługę ThinkSmart View. Dzięki pełniej integracji z Microsoft Teams, urządzenie już po wyjęciu z pudełka jest gotowe do pracy. Nie musimy martwić się o dobór odpowiedniego oprogramowania i ustawień. Wystarczy uruchomić ThinkSmart View, a już po chwili możemy odbyć pierwszą wideokonferencję.

Niestety, nie zawsze mamy idealne warunki do przeprowadzenia rozmowy głosowej czy wideo. Szczególnie osoby pracujące zdalnie zdają sobie z tego sprawę. W tym wypadku, mogą nam pomóc opcjonalne słuchawki Lenovo ThinkPad X1 Active Noise Cancellation z funkcją redukcji odgłosów otoczenia, które zostały stworzone z myślą o wsparciu możliwości ThinkSmart View. Jednym z ich wyróżników jest fizyczny przycisk, pozwalający na wyciszenie mikrofonu nawet kiedy przebywamy z dala od ThinkSmart View czy komputera.

Lenovo ThinkSmart View – specyfikacja

Oprócz narzędzi dedykowanych funkcjom audio-wizualnym ThinkSmart View, urządzenie wyposażono również w procesor Qualcomm Snapdragon 624, 2 GB pamięci RAM oraz 8 GB przestrzeni na dane. Do łączności sprzęt Lenovo wykorzystuje technologię Bluetooth w wersji 4.2 oraz Wi-Fi w standardzie 2x2 802.11 AC 2,4 G/5 G ze wsparciem MIMO.

Pełna specyfikacja Lenovo ThinkSmart View prezentuje się następująco:

Wyświetlacz: Ekran dotykowy IPS 8” HD (1200 x 800)

Procesor: Qualcomm Snapdragon 624

Kamera: Szerokokątna 5 Mpix (720p)

Pamięć wewnętrzna: 2 GB RAM

Pamięć masowa: eMMC 8 GB

Łączność: 2x2 802.11 AC 2,4 G/5 G, MIMO / Bluetooth 4.2 (LE)

Dźwięk: Pełnozakresowy głośnik 1,75 cala o mocy 10W / 2 mikrofony 360 stopni

Zabezpieczenia: Wyłączenie mikrofonu / osłona kamery

Wymiary: 263,21 mm x 142,21 mm x 125 mm–111,36 mm

Waga: 1 kg

Certyfikaty: Certyfikat Microsoft Teams

Lenovo ThinkSmart View – bezpieczeństwo przede wszystkim

Temat cyberbezpieczeństwa jest teraz znacznie bardziej „żywy”, niż przed pandemią koronawirusa. Przeniesienie wielu zadań do sieci spowodowało, że cyberprzestępcy niemal nieustannie starają się opracować kolejne sposoby na dotarcie do naszych urządzeń. Lenovo ThinkSmart View zostało zaprojektowane tak, że nie tylko hakerzy, ale również inne niepowołane osoby nie będą mogły wykorzystać urządzenia do naszej inwigilacji. Producent zadbał m.in. o specjalną osłonę kamery i przycisk dedykowany mikrofonowi. Wystarczy jedno „kliknięcie”, aby wyłączyć zarówno obraz, jak i dźwięk. Dodatkowo, ThinkSmart View pozwoli nam na ustawienie osobistego, czterocyfrowego kodu PIN. Co ciekawe, jeśli urządzenie jest akurat powiązane z komputerem przez Bluetooth, to i on zostanie zablokowany.

Lenovo ThinkSmart View – czy warto?

ThinkSmart View to znakomita propozycja dla osób poszukujących urządzenia, które zapewni kompleksowe wsparcie dla wideokonferencji. Kompaktowa budowa, bogactwo funkcji i wysokiej jakości podzespoły sprawiają, że warto na sprzęt Lenovo zwrócić uwagę. Jedynym minusem konstrukcji wydaje się jej cena, która jest dość wysoka.