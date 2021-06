Lenovo ThinkStation P620 & ThinkVision P27h-20 – wymarzony zestaw dla profesjonalnych użytkowników

Wymarzony zestaw dla najbardziej wymagających użytkowników? Stacja robocza ThinkStation P620 oraz monitor ThinkVision P27h-20.

Firma Lenovo ma w swoim portfolio wiele ciekawych urządzeń dostosowanych bezpośrednio do wymagań odbiorców. W ofercie producenta znajdziemy zatem zarówno sprzęt dedykowany graczom, użytkownikom mobilnym czy profesjonalistom. Tych ostatnich z pewnością zainteresuje laptop ThinkPad X1 Titanium Yoga. Co jednak jeśli wolicie sprzęt stacjonarny o niezrównanej mocy? Wówczas możecie zdecydować się na zakup ThinkStation P620, np. w zestawie z monitorem ThinkVision P27h-20.

ThinkStation P620 – stacja robocza dla najbardziej wymagających

Zacznijmy od stacji roboczej ThinkStation P620, która jest pierwszym (i na razie jedynym) urządzeniem tego typu z procesorem AMD Threadripper Pro. Ten wyjątkowy procesor został stworzony z myślą o wydajnej obsłudze aplikacji wielowątkowych. Oznacza to, że bez względu na to czy będziesz chciał wykorzystać ThinkStation P620 do analizy danych, symulacji czy renderowania grafiki, komputer Lenovo poradzi sobie z tym bez problemu. Liczne certyfikaty od niezależnych producentów oprogramowania gwarantują najwyższą wydajność ThinkStation P620 w aplikacjach typu CAD czy CAE.

ThinkStation P620 - specyfikacja

Chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że ThinkStation P620 posiada najbardziej wydajne komponenty na rynku. Konstrukcja urządzenia, została tak przemyślana, aby żadne działanie nie stanowiło dla stacji roboczej Lenovo wyzwania.

ThinkStation P620 specyfikacja:

System operacyjny: Windows 10 Pro 64

Procesor: AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX (4,3 GHz, 8 MB L2 / 64 MB L3)

Układ graficzny: NVIDIA Quadro RTX 5000 16 GB

Pamięć wewnętrzna: od 2 x 16 GB RDIMM DDR4-3200 ECC (maksymalnie 8 x 128GB DDR4-3200 RDIMMs)

Pamięć masowa: od 512 GB SSD PCIe 3.0 NVMe Opal

Łączność: 10 GbE RJ-45 (Ethernet), 2 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB-C 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2 (z funkcją szybkiego ładowania), czytnik kart

Dźwięk: Realtek ALC4050H High Definition (HD) Audio

Zabezpieczenia: szyfrowanie Memory Guard, bezpieczne uruchamianie, inteligentna ochrona gniazd USB

Wymiary: 446 mm x 165 mm x 460 mm (wys. x szer. x głęb.)

Waga: ok. 24 kg (w najmocniejszej konfiguracji)

Warto jednak podkreślić, że producent przygotował dla użytkowników wiele opcji konfiguracji ThinkStation P620. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby wyposażyć się w dodatkową kartę graficzną z serii NVIDIA Quadro RTX, dodatkowy dysk twardy czy więcej pamięci RAM. Lenovo zależy, aby każdy mógł stworzyć sprzęt dostosowany do własnych potrzeb.

ThinkStation P620 – bezpieczeństwo i funkcje dodatkowe

Choć stacja robocza ThinkStation P620 charakteryzuje się przede wszystkim niezrównaną wydajnością, to producent zadbał również o bezpieczeństwo naszych danych i kilka dodatkowych funkcji. Szyfrowanie Memory Guard zadba o nasze najbardziej istotne dane. Dodatkowo, ThinkStation P620 może pochwalić się również: inteligentną ochroną gniazd USB, rozwiązaniem ThinkShield oraz dodatkową funkcją BIOS'u, która sprawia, że ten samoczynnie dokona napraw w razie potrzeby.

Obecność autorskiego oprogramowania ThinkStation Diagnostics 2.0 i funkcji AMD Pro Manageability, sprawi, że każda aktualizacja, naprawa, ale także monitorowanie i, w skrajnych sytuacjach, przywracanie systemu, jest niezwykle łatwe i intuicyjne. Jak zatem widać, ThinkStation P620 to nie tylko komputer niezwykle wydajny, ale również bezpieczny i przyjemny w obsłudze.

ThinkVision P27h-20 – monitor idealnie pasujący do ThinkStation P620

ThinkStation P620 to sprzęt niemal doskonały. Jak już wiemy jego możliwości możemy dodatkowo rozbudowywać dzięki licznym opcjom konfiguracji. Możemy również zdecydować się na zakup monitora, który pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał naszego nowego urządzenia. Tak się składa, że Lenovo w swoim portfolio posiada ThinkVision P27h-20, monitor stworzony do wygodnej i bezpiecznej pracy.

ThinkVision P27h-20 wyposażono w panel IPS (z podświetleniem WLED) o przekątnej 27-cali i rozdzielczości QHD (2560 x 1440). Monitor ten może się również pochwalić częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 60 Hz i czasem reakcji wynoszącym 4 ms (w trybie ekstremalnym). Fabrycznie skalibrowana 99-procentowa gama sRGB oraz gamy kolorów 99% BT.709 i 85% DCI-P3 zapewniają najwyższą spójność kolorów i niesamowitą jakość obrazu. To jednak nie wszystko, design urządzenia z wyjątkowo cienkimi ramkami NearEdgeless (z każdej strony) sprawia, że monitor nie tylko znakomicie się prezentuje, ale może być również łączony z kolejnymi egzemplarzami i w imponujący sposób powiększyć dostępną przestrzeń roboczą. Model P27h-20 posiada także certyfikat technologii TÜV Rheinland Eye Comfort, która redukuje zmęczenie oczu i pozwala na dłuższą i bezpieczniejszą dla naszego zdrowia pracę.

Monitor ThinkVision P27h-20 możemy ustawić dokładnie tak, jak sobie tego życzymy. Pionowa podstawka została wyposażona w funkcję obrotu w pionie i poziomie, pochylenia i rozszerzonego podnoszenia. Producent zadbał również o: miejsce na uporządkowanie kabli, uchwyt na telefon oraz mocowanie VESA, które pozwala na łatwe zamontowanie urządzenia np. na ścianie.

Monitor marki Lenovo może się także pochwalić wyjątkowo rozbudowaną łącznością. Do dyspozycji użytkownika oddano m.in. cztery złącza USB 3.1 Gen 1 (w tym USB-C), DisplayPort, wyjście audio, a nawet port Ethernet! Efektywną współpracę zapewnia możliwość połączenia z różnymi urządzeniami peryferyjnymi dzięki jednokablowemu rozwiązaniu USB type-C, który służy również jako kabel do ładowania.

ThinkVision P27h-20 specyfikacja:

Wielkość panelu: 27 cali

Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli

Typ panelu: IPS

Podświetlenie: WLED

Jasność (typowa): 350 cd/m²

Proporcje: 16:9

Częstotliwość odświeżania obrazu: 60 Hz

Czas reakcji: 4 ms (tryb ekstremalny), 6 ms (tryb normalny)

Kąt widzenia (poziomy x pionowy): 178°/178°

Łączność: 1 x USB-C Gen 1, 1 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2, 1 x DP 1.2 (wyjście) , 1 x wyjście audio (3,5 mm), 1 x USB 3.1 Gen 1, 4 x USB 3.1 Gen1, Ethernet

ThinkVision P27h-20 to model, który idealnie będzie współgrać ze stacją roboczą ThinkStation P620. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć również po sam monitor, który spełnia wszystkie wymagania współczesnego użytkownika, jak: duża przestrzeń robocza, rozszerzone możliwości komunikacji oraz ergonomiczny i elastyczny design.

Lenovo ThinkStation P620 & ThinkVision P27h-20 – mistrzowski duet

Choć stacja robocza ThinkStation P620 i monitor ThinkVision P27h-20 to urządzenia całkowicie niezależne od siebie, to nie da się ukryć, że firma Lenovo stworzyła duet, który idealnie do siebie pasuje. Potężna wydajność i możliwości ThinkStation P620 zostaną w 100% wykorzystane przez ThinkVision P27h-20. Co więcej, dzięki wyjątkowemu designowi monitora, w łatwy sposób możemy połączyć ze sobą kilka egzemplarzy i stworzyć perfekcyjne stanowisko pracy dla profesjonalistów. Trudno obecnie wyobrazić sobie lepszy zestaw dla najbardziej wymagających użytkowników.