Lenovo ThinkVision P27h-20 - najwyższy komfort pracy

Pracownicy, którzy spędzają długie godziny przed ekranem monitora doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wybór odpowiedniego modelu jest priorytetem, jeśli chcemy pracować w komfortowych warunkach. Oczywiście, chodzi również o dbanie o nasz wzrok. Lenovo ThinkVision P27h-20 to monitor idealny do pracy biurowej. Wyróżnia się nie tylko świetną matrycą i rozdzielczością QHD, ale również imponującą funkcjonalnością.

Spis treści

Często podczas pracy korzystamy z kilku programów jednocześnie. Przełączanie się “pomiędzy okienkami” bywa uciążliwe, dlatego najlepiej uruchomić na przykład dwie aplikacje jednocześnie. Niestety, w przypadku notebooków, które wyposażone są w ekrany o niewielkiej przekątnej taka praca okazuje się trudna. Rozwiązaniem jest wykorzystanie monitora z dużą matrycą wyświetlającą obraz w rozdzielczości wyższej niż Full HD, a więc na przykład QHD, tak jak Lenovo ThinkVision P27h-20. 27-calowy ekran pozwoli nam na wydajną pracę, a nasz wzrok na pewno na tym nie ucierpi. Sprawdźmy inne zalety tego modelu.

Lenovo ThinkVision P27h-20

Już na wstępie, kiedy patrzymy na monitor, w oczy rzucają się cienkie ramki wokół matrycy IPS. Materiały, z jakich wykonana jest obudowa prezentowanego modelu stoją na wysokim poziomie. Należy pochwalić również jakość spasowania. Ewidentnie jest to produkt z wyższej półki, co powinno zadowolić użytkowników, którzy nie uznają kompromisów. Wąskie ramki to nie tylko atut wizualny, aczkolwiek dają złudzenie, jakby matryca była większa niż jest w rzeczywistości. W przypadku, gdy będziemy chcieli na naszym biurku ustawić dwa, a nawet trzy takie monitory, element ten nie będzie przeszkadzał w pracy. Krótko mówiąc - po chwili przestaniemy zwracać uwagę na ramki. Producent ukrył przyciski odpowiedzialne za sterowanie menu OSD na prawej krawędzi monitora. Jednak są one niewidoczne, co może spodobać się wielu użytkownikom zwracającym uwagę na aspekt wizualny stanowiska pracy.

Przyjrzyjmy się bliżej podstawce. Jest to element zestawu składający się z dwóch części, które łączymy ze sobą za pomocą śruby. Podstawka jest solidna i posiada dużą przestrzeń na przykład na dokumenty czy przybory biurowe. Co ciekawe, z przodu producent zostawił “wnękę”, która pozwala na umieszczenie jakiegoś przedmiotu - przykładowo smartfona - w pozycji pionowej lub poziomej. Ogólnie, podstawka jest na tyle ciężka, że podczas regulacji kąta nachylenia matrycy nie powinna wcale się przesuwać. Pomiędzy podstawką a ekranem mamy ramię, które pozwala nam na regulację monitora zarówno w poziomie, jak i w pionie. Istnieje również możliwość podnoszenia matrycy do góry - maksymalny zasięg to 135 mm. Oczywiście, funkcja PIVOT (obrócenie matrycy o 90 stopni w celu wygodniejszego czytania długich stron) także jest dostępna. W dolnej części ramienia umieszczono opaskę, która pozwala na zachowanie porządku pośród przewodów, podpiętych do monitora.

Nie powinniśmy również narzekać na ilość portów wejścia/wyjścia. Przede wszystkim producent umieścił na tylnej części dwa złącza DisplayPort 1.2, a także jedno HDMI w wersji 1.4. Monitor oferuje również szereg portów USB, w tym cztery 3.1 typu B oraz jedno 3.1 typu C. Warto dodać, że prezentowany model wykorzystuje jedno ze złączy USB typu C Gen1 jako tryb alternatywny dla DisplayPort 1.2. Wśród portów wejścia/wyjścia znajdziemy również gigabitowy Ethernet oraz wyjście audio Jack 3,5 mm. Na tylnej, prawej krawędzi znajdują się przyciski do obsługi menu OSD. To dobre rozwiązanie, gdyż przecież nie zmieniamy ustawień ekranu bardzo często, a ich umieszczenie z tyłu sprawia, że zyskujemy na estetyce monitora.

Nowoczesna matryca IPS

Przyjrzyjmy się matrycy, w jaką wyposażony został Lenovo ThinkVision P27h-20. Jest to panel IPS, gdzie kryształy są umieszczone równolegle do powierzchni. Oczywiście, tego typu ekran to przede wszystkim bardzo dobre odwzorowanie barw i świetne kąty widzenia. Matryca oferuje rozdzielczość natywną na poziomie 2560 x 1440 pikseli, z kolei częstotliwość odświeżania to 60 Hz, a czas reakcji 4 ms. Dużą zaletą matrycy jest maksymalna luminancja, która wynosi 300 nitów. Pozwoli to na komfortową pracę z tym matowym ekranem nawet w bardzo słoneczne dni.

Za pomocą menu OSD możemy ręcznie edytować wartości ustawień, ale istnieje też możliwość skorzystania z wariantów wygenerowanych przez producenta. W wersji podstawowej możemy zmieniać jasność i kontrast. OSD umożliwia nam również włączenie wbudowanych głośników, a także regulację ich głośności. Idąc dalej, do ustawień zaawansowanych, możemy regulować temperaturę barw czy wspomniany już “scenariusz”. Kolejne podmenu pozwala na przykład na wybór portu wejścia oraz aktywację USB jako portu umożliwiającego ładowanie urządzeń zewnętrznych. Warto dodać, że maksymalna moc, jaką może dostarczyć port wynosi aż 90 W.

Idealny kompan do pracy biurowej

Duża, 27-calowa matryca, rozdzielczość QHD - 2560 x 1440 pikseli oraz świetny panel IPS z cienkimi ramkami, a także duża ilość portów - w tym oferujących ładowanie np. naszych smartfonów. Czy mówimy o monitorze idealnym do biura? Wygląda na to, że… tak. Niejeden użytkownik Lenovo ThinkVision P27h-20 będzie każdego dnia dziękował za antyodblaskową powłokę, która skutecznie likwiduje problem słabej widoczności w otwartych przestrzeniach biurowych. Do tego dochodzą fantastycznie odwzorowane kolory - np. sRGB na poziomie 99%, BT.709 również 99% oraz średnia Delta E <2 - te wartości mówią same za siebie. Prezentowany model może być nie tylko wykorzystywany do typowej pracy biurowej, ale również do obróbki zdjęć czy edycji materiałów wideo.

Matryca IPS oferuje również świetne kąty widzenia na poziomie 178 stopni z czterech stron. Z kolei wspomniane już porty wejścia/wyjścia pozwalają na komfortowe korzystanie z monitora niezależnie od tego czy nasz komputer przesyła obraz za pomocą DisplayPort, HDMI czy nawet… przewodu LAN. Ramię zapewniające przechył do przodu i tyłu od -5 do 35 stopni, a także kąt obrotu o 45 stopni i obrót o 90 stopni to klucz do osiągnięcia idealnej pozycji matrycy, co znacznie zwiększa wygodę pracy. W przypadku gdy będziemy chcieli zamienić podstawkę na uchwyt przykręcany do biurka, wykorzystamy uchwyt VESA. Warto jeszcze wspomnieć o klasyfikacji ENERGY STAR 8.0, która zapewnia niski pobór prądu nawet podczas pracy. Ten typowy wynosi 27 W, z kolei w trybie uśpienia monitor pobiera zaledwie 0,5 W.

Podsumowanie

Lenovo ThinkVision P27-h-20 oferuje świetne parametry w korzystnej cenie. Model ten będzie idealną propozycją dla osób, które spędzają długie godziny przy biurku i chcą zmaksymalizować komfort pracy. Prezentowany monitor z pewnością im w tym pomoże. Świetna matryca, szereg portów wejścia i wyjścia oraz fabryczna kalibracja to klucz do sukcesu. Wystarczy więc wyjąć ten model z pudełka i po chwili cieszyć się bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów, szerokimi kątami widzenia oraz bardzo cienkimi ramkami wokół matrycy.