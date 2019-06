Lenovo Z6 z procesorem Snapdragon 730

W kwietniu Lenovo zapowiedziało Lenovo Z6 Pro z procesorem Snapdragon 855. Z6 będzie mieć jego słabszą wersję - 730.

Chang Cheng, wiceszef Lenovo, zdradził szczegóły urządzenia na chińskim portalu społecznościowym Weibo. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że Lenovo Z6 będzie używać procesora Snapdragon 730, który został zaprezentowany przez Qualcom wcześniej w tym roku wraz z dwoma innymi modelami: Snapdragon 730G i Snapdragon 665. Są one przeznaczone do smartfonów ze średniej półki cenowej, ale wykonany w 8 nm Snapdragon 730 ma możliwości, które zbliżają je nieco do flagowców. Platforma mobilna wyposażona jest we wspierający Vulkan 1.1 układ Adreno 618, a zastosowanie Kryo 470 ma dawać 35% większą wydajność. Dwa rdzenie taktowane są na 2,2 GHz, podczas gdy sześć pozostałych na 1,8 GHz. Z drugiej jednak strony Snapdragon 845 miał osiem rdzeni Kryo 385, co pozwalało na taktowanie 2,8 GHz.

Snapdragon 730 ma architekturę Cortex-A76, która oferuje lepszą wydajność od zastosowanej w Snapdragon 845 architektury Cortex A75. Obecność silnika sztucznej inteligencji obiecuje także lepsze dysponowanie zasobami baterii oraz dobrą współpracę ze Spectra 350 z Computer Vision. Wspiera również tryb Game Turbo, który ma uprzyjemnić cyfrowe rozgrywki.

Niestety, cena ani data premiery smartfona nie zostały póki co podane.