Lenovo i HP liderami rynku PC na świecie

Rynek PC zanotował kolejny wzrost. Trzeci kwartał 2019 roku był udany zwłaszcza dla trzech producentów - Lenovo, HP i Dell.

Choć jeszcze jakiś czas temu wieszczono koniec komputerów PC, prognozy nie okazały się trafne. Rynek ten ma się dobrze i kolejny rok przynosi kolejny wzrost sprzedaży komputerów i laptopów. W stosunku do analogicznego okresu 2018 jest to 1,1% i choć może wydawać się niewielką liczbą, stoją za nią miliony urządzeń. Taki procent podaje Gartner, ale IDC szacuje wzrost na całe 3%. Skąd różnice? W analizie Gartnera nie zostały uwzględnione tablety oraz Chromebooki. Obie firmy są zgodne co do jednego - Lenovo, HP oraz Dell to niekwestionowani liderzy na rynku, a związane z nimi dane prezentują się następująco:

Lenovo - 16806 sprzedanych urządzeń, udział w rynku PC 24,7%

HP - 15262 sprzedanych urządzeń, udział w rynku PC 22,4%

Dell - 11324 sprzedanych urządzeń, udział w rynku PC 16,6%

A co poza nimi? Czwarte miejsce to Apple (5101 urządzeń, 7,5% udziału), Acer (4206/6,2%), ASUS (3820/5,6%). Reszta rynku podzielona jest pomiędzy innych producentów.

Oczywiście proporcje udziału w rynku różnią się w zależności od rejonu świata. Analitycy wskazują, że wpływ na wzrost ma Windows 10 Pro, który jest wieloletnią inwestycją dla każdego biznesu - jak wiadomo, następca nie jest planowany, więc nabywając urządzenie z Pro ma się gwarancję długiego użytkowania. Dodają również, że sprzedaż zwiększa także nadchodzący kres Windows 7 - firmy nie chcą instalować nowego systemu na starym sprzęcie i inwestują w nowocześniejszy. Na koniec warto zauważyć, że dwie firmy zanotowały wyniki gorsze, niż rok temu. Apple ma w porównaniu z nim sprzedaż mniejszą o 3,7%, zaś ASUS - o 4,4%.