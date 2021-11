Lenovo i HP rządzą na rynku laptopów

Najnowsze podsumowanie ostatniego kwartału pokazuje, że rynek laptopów nie ma zdecydowanego lidera.

Rok 2020 był bardzo owocny dla producentów desktopów i laptopów, do czego przyczyniła się oczywiście pandemia COVID-19 i związane z nią przejście na pracę zdalną. W 2021 roku sporo firm wróciło do normalnego trybu działania. Mimo tego raport Strategy Analytics pokazuje, że rynek zwiększył się o 8%, a wynik byłby z pewnością lepszy, gdyby nie przerwane łańcuchy produkcji i dostaw - brakuje podzespołów.

Kto jest liderem? Lenovo, które w trzecim kwartale 2021 roku sprzedało 15,3 mln urządzeń, co pozwoliło na zdobycie 23% rynku. W stosunku do analogicznego okresu 2020 roku jest to wzrost o 5%. Drugie na liście HP to sprzedaż 14,3 mln laptopów. Daje mu to 21% rynku, ale tu mamy spadek w porównaniu o 5%. Trzeci producent to Dell. I tu ciekawostka - zanotował wzrost sprzedaży aż o 50% w stosunku do trzeciego kwartału 2020. Teraz sprzedał 12,2 mln urządzeń, co daje mu udział w rynku na poziomie 12,2 mln.

A kto poza podium? Apple z wynikiem 6,5 mln sprzedanych urządzeń. Jest to wzrost o 10%, dający także 10% udziału w rynku. Nieco dalej mamy Asusa z wynikiem 5,1 mln, co przekłada się na 8% udziału. Dalej mamy zbiorczo innych producentów, którzy w przedostatnim kwartale 2021 roku sprzedali łącznie 13,5 mln urządzeń, co oznacza pozostałe 20% rynku i spadek o 4%. Ogółem rozeszło się 66,8 mln urządzeń.

