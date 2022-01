Lenovo porzuca Legion Duel! Zobacz smartfona, który będzie jego następcą!

Wygląda na to, że Lenovo planuje porzucić markę Legion Duel. Nie oznacza to jednak końca produkcji gamingowych smartfonów, a jedynie niewielki rebranding.

Wczoraj pojawiły się pierwsze informacje poświęcone Lenovo Halo. Smartfon ten ma być pierwszym, który wykorzysta jeszcze szybszą wersję najnowszego układu Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Gen 1+. Wygląda jednak na to, że nie będzie to jedyne urządzenie producenta, które wykorzysta ten chipset.

Dziś świat ujrzały bowiem pierwsze rendery prezentujące kolejną gamingową maszynę Lenovo. Będzie to urządzenie o nazwie Lenovo Legion 3 Elite/Pro o przydomku "Diablo". Pierwsze informacje na jego temat przekazał Evan Blass, który publikuje na Twitterze jako @evleaks.

Zobacz również:

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Na grafikach możemy zobaczyć urządzenie łudząco podobne do smartfona Lenovo Legion Duel 2. Podobieństwo jest nieprzypadkowe, ponieważ nowy smartfon ma być jego następcą. Opublikowane grafiki prezentują nam smartfona, który, podobnie jak jego poprzednik, posiadał będzie centralnie umieszczoną wyspę, w której znajdą się aparaty oraz otwory dla układów chłodzenia. Widzimy jednak, że tym razem producent postawił na nieco bardziej stonowany wygląd urządzenia, choć wciąż nie będziemy mieli problemów z odróżnieniem go od innych dostępnych na rynku produktów.

Źródło: Evan Blass

Co znajdzie się pod maską Lenovo Legion 3? Napędzany będzie przez procesor o numerze seryjnym SM8450. Ma to być procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, którego producentem jest TCSM. Dostępne będą dwa warianty smartfona. Model Elite ma zaoferować 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej UFS 3.1. Model Pro dostępny będzie w wariantach 12/256 GB, 18/512 GB z dodatkowymi 128 GB na dysku SSD. Smartfon będzie posiadał baterię o pojemności 5600 mAh.

Lenovo Legion będzie charakteryzowało się wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,92 cala o maksymalnej jasności 1300 nitów. Dla graczy ważne jednak będą 144 Hz częstotliwość odświeżania oraz aż 720 Hz częstotliwość próbkowania. Powinno pozwolić to na płynną rozgrywkę oraz błyskawiczne reakcje. Smartfon posiadał będzie dwa porty USB Typu C, co powinno pozwolić na błyskawiczne ładowanie. Nie zabraknie także aż 8 wirtualnych przycisków dla maksymalnego komfortu w trakcie rozgrywki. Na pleckach znajdziemy zestaw dwóch aparatów: 64 MP oraz 13 MP, a całości dopełni 16 MP aparat selfie, umieszczona w wycięciu w wyświetlaczu.

W chwili obecnej nie znamy jeszcze przypuszczalnych cen nowych smartfonów Lenovo. Ich premiera powinna mieć miejsce w pierwszym kwartale 2022 roku.

Zobacz także: Samsung Galaxy A53 - data premiery, cena, dostępne warianty!