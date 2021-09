Lenovo prezentuje: Windows 11 + Ryzen + OLED

Popularny producent zaprezentował IdeaPad Slim 7 Carbon i Slim 7 Pro. Prezentują się świetnie, a jakie są ich ceny?

Lenovo zaprezentowało IdeaPad Slim 7 Carbon. Urządzenie trafi na półki sklepowe w przyszłym miesiącu z Windows 11 na pokładzie. Zwraca uwagę 14-calowy ekran OLED z odświeżaniem 90 Hz i rozdzielczością 2880x1800 pikseli (16:10). Obudowa została wykonana z włókna węglowego i aluminium, a w jej wnętrzu znajduje się 8-rdzeniowy Ryzen 7 5800U, mogący dysponować do 16 GB pamięci LPDDR4X RAM. Dostępne będą modele z kartą graficzną Nvidia GeForce MX450 lub bez niej. Maksymalna pojemność dysku SSD wynosi 1 TB.

IdeaPad Slim 7 Carbon ma mieć baterię 61 W, która pozwoli na 14,5 godziny pracy bez konieczności ładowania. Zaletą jest Rapid Charge Express - 15 minut ładowania ma wystarczyć na 3 godziny pracy urządzenia. Jeśli chodzi o złącza, producent umieścił trzy porty USB-C w obudowie. Całość waży ok. 1,10 kg. Cena najsłabszej konfiguracji wyniesie 1290 USD, czyli ok. 4900 zł.

Ideapad Slim 7 Pro. FOto: Lenovo

Drugi laptop to IdeaPad Slim 7 Pro. Mamy 8-rdzeniowy procesor Ryzen 7 5800H, obsługę do 16GB pamięci DDR4, obsługę dysków SSD PCIe do 1TB PCIe oraz kartę graficzną GeForce RTX 3050. W porównaniu z poprzednikiem będzie wydajniejszy. Zawdzięcza to m.in. grafice RTX, która korzysta z "Ampere", podczas gdy MX450 to "Turing", czyli wcześniejsza generacja. Gracze z pewnością docenią wsparcie dla ray tracingu oraz rozwiązania sprzętowe Nvidii, które pomogą w korzystaniu np. z Adobe Premiere.

Bateria 75 W ma zapewnić pracę przez 12,5 godziny. Złącza to dwa porty USB-A, jeden USB-C czytnik kart SD, port HDMI i audio jack. Odświeżanie ekranu to 120 Hz. IdeaPad Slim 7 Pro również trafi do sprzedaży w październiku. Ceny będą zaczynać się od 1450 USD, czyli ok. 5,5 tys. zł.