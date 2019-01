Lenovo prezentuje dwa nowe monitory dla graczy na CES 2019

Firma Lenovo w trakcie targów CES 2019 w Las Vegas zaprezentowała dwa nowe monitory gamingowe marki Lenovo Legion. Modele Lenovo Legion Y27GQ oraz Lenovo Legion Y44W mają spełniać wymagania nawet najbardziej wymagających miłośników wirtualnej rozgrywki.

Monitor Lenovo Legion Y27GQ to propozycja wyposażona w 27-calowy ekran, dla zwolenników klasycznych proporcji obrazu o formacie 16:9. Lenovo Legion Y44W to model z 43,4-calowym, zakrzywionym panelem, dla graczy poszukujących monitora do gier, który oferuje przy okazji bardzo dużą przestrzeń roboczą i oferuje niezrównane doznania w trakcie oglądania filmów w formacie ultrapanoramicznym.

Lenovo Legion Y44w

Lenovo Legion Y44w to zakrzywiony monitor o przekątnej 43,4-cala, rozdzielczości 3840 x 1200 pikseli i jasności 450 nitów, przeznaczony dla graczy ceniących ultrapanoramiczne pole widzenia. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz obraz prezentowany na monitorze jest pozbawiony efektów tearingu i stutteringu („rwania” i „zacinania” obrazu). Problemy te występują u graczy korzystających z wydajnych komputerów i monitorów z odświeżaniem na poziomie 60 Hz, z wyłączoną synchronizacją pionową. Obsługa technologii AMD RadeonFreeSync 2 dodatkowo zwiększa płynność.

Lenovo Legion Y27gq – monitor z panelem 240 Hz

Dla graczy korzystających z najwydajniejszych komputerów oraz miłośników dynamicznych strzelanek sieciowych pokroju Overwatcha i Counter-Strike: Global Offensive, Lenovo przygotowało 27-calowy monitor Lenovo Legion Y27gq. Panel IPS wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli iczęstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 240 Hz. Monitor umożliwia wyświetlenie każdej klatki, nawet wtedy, gdy komputer generuje je w tempie 240 klatek na sekundę!

Ceny i dostępność

● Monitor Lenovo Legion Y27gq będzie dostępny w cenie od 999,99 USD od kwietnia 2019 roku.

● Monitor Lenovo Legion Y44w będzie dostępny w cenie od 1199,99 USD od kwietnia 2019 roku.