Lenovo prezentuje nowe ThinkBooki z Windows 11

Lenovo poinformowało, że jest już gotowe na Windows 11. Katalog producenta został powiększony o siedem nowych modeli.

Lenovo to jedna z najbardziej popularnych marek laptopów, a rodzina ThinkBook jest doceniana zarówno przez użytkowników prywatnych, jak i biznesowych. Nowe modele będą dostarczane już z zainstalowanym systemem Windows 11. Jeśli jednak użytkownik stwierdzi, że woli poprzedni, będzie mógł w przypadku niektórych zrobić downgrade do Windows 10 za pomocą wbudowanego narzędzia. Wszystkie modele mają mieć takie właściwe ThinkBookom rozwiązania, jak redukcja szumów we wbudowanym mikrofonie oraz ulepszona ochrona.

ThinkBooki z Windows 11 to nowe wersje urządzeń, które pojawiły się na rynku już jakiś czas temu. A konkretnie są to modele:

ThinkBook Plus Gen 2 i

ThinkBook 13x i

ThinkBook 14p Gen 2 AMD

ThinkBook 16p Gen 2 AMD

ThinkBook 14 Gen 2 i and ThinkBook 15 Gen 2 i

ThinkBook 14s Yoga

ThinkBook 13s Gen 3 AMD

Niestety - jak na razie nie podano cen ani daty premiery. Jednak biorąc pod uwagę, że Windows 11 ma zadebiutować 5 października, z pewnością będzie to albo tego samego dnia, albo krótko później.

