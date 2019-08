Lenovo prezentuje pierwszy składany komputer ThinkPad

Składane urządzenia to z pewnością przyszłość. Lenovo nie chce być w tyle i pokazuje składanego ThinkPad'a.

W 2019 roku na rynku pojawiły się dwie nowości rynkowe. Jedną z nich jest sieć 5G oraz pierwsze urządzenia, które ją obsługują. Kolejną innowacją są składane urządzenia, które po raz pierwszy zostały zaprezentowane w lutym. Samsung pokazał Galaxy Fold, a Huawei model Mate X. Oba urządzenia zaprojektowane zostały w taki sposób, aby w razie potrzeby zaoferować swoim użytkownikom możliwość szybkiego zwiększenia rozmiarów i udostępniania dużego wyświetlacza.

Źródło: pcworld.com.au

Zarówno Galaxy Fold, jaki Mate X pokazane zostały jako nie do końca dopracowane prototypy. Jako pierwszy na rynku miał pojawić się smartfon Samsunga. Niestety po udostępnieniu pierwszych egzemplarzy dziennikarzom z USA okazało się, że konstrukcja ekranu jest wadliwa, a pierwsze uszkodzenia pojawiały się już po kilku godzinach użytkowania. Pomimo opóźnień zarówno Samsung, jak i Huawei zapewniają, że ich urządzenia pojawią się w sprzedaży przed końcem 2019 roku. Samsung zdradził już nawet datę premiery poprawionego Galaxy Fold.

Pomimo tego, że na rynku pojawiły się pierwsze smartfony technologia składanych telefonów nadal jest mocno niedoskonała i posiada choroby wieku dziecięcego. Dużo lepiej pod tym względem radzą sobie pierwsze komputery z systemem Windows wyposażone w składane ekrany.

Podczas ostatniego wydarzenia Transform 3.0 w Sydney, Lenovo zaprezentowało prototypowy egzemplarz składanego komputera z systemem Windows, które należy do biznesowej serii ThinkPad. Dodatkowo szczegółami na temat planów wprowadzenia na rynek urządzeń tego typu podzielił się wiceprezes do spraw globalnego marketingu firmy Lenovo Dilip Bhatia.

Bhatia podkreślił, że Lenovo posiadał już w ofercie urządzenia z serii Yoga z systemami Windows oraz Android, które wyposażone zostały w dwa ekrany. Według wiceprezesa ds. marketingu składane ekrany są następnym rodzajem ewolucji tej technologii. Bhatia uważa, że na rynku jest miejsce zarówno dla urządzeń z podwójnymi ekranami, jak i sprzętu ze składanym ekranem.

Co ważne Bhatia podkreśla, że zaprezentowany prototyp składanego ThinkPad'a X1 nie jest projektowany z myślą o konkurowaniu z Samsungiem Galaxy Fold.

Przedstawiciel Lenovo powiedział: "Nie sądzę, aby urządzenie to zastąpiło twój smartfon. Nadal będziesz z niego korzystał, ale to urządzenie w zasadzie może w końcu zastąpić twój notebook".

Bhatia odwoływał się w tym przypadku do konstrukcji laptopów, która jest niemalże taka sama, jak kilkanaście lat temu. Komputery PC z natury rozwijają się wolniej od technologii mobilnych, ale także lepiej znoszą próbę czasu. Lenovo wychodzi z założenia, że zamiast skupiać się na dalszym stosowaniu coraz wydajniejszych podzespołów warto pomyśleć nad modyfikacją konstrukcji współczesnych komputerów przenośnych.

Składany notebook od Lenovo został po raz pierwszy zaprezentowany na imprezie Accelerate w Orladno. Urządzenie te nazwano Lenovo ThinkPad Foldable PC1. Zbudowano je przy wykorzystaniu 13,3 calowej matrycy OLED o rozdzielczości 2K wyprodukowanej przez LG. Zawias jest autorstwa Lenovo. Nie znamy na razie specyfikacji technicznej komputera, ale producent informuje o zastosowaniu procesora Intel Core. Z pewnością będzie to układ należący do serii Y lub U. Przewidujemy, że chiński gigant postawi na procesor ósmej lub dziesiątej generacji. Wiele zależy od daty premiery finalnej wersji urządzenia.

Prototypowe urządzenie zaprezentowane na Transform 3.0 w Sydney wyposażone zostało w dwa porty USB Typu C, ale przedstawiciele informują, że ostatecznie ilość i liczba portów może ulec zmianie.

W kwestii ceny pracownicy Lenovo nie zaprzeczają, że początkowo urządzenie będzie drogie. Nie bez znaczenia jest też logo ThinkPad na obudowie. Urządzenia Lenovo przeznaczone dla profesjonalistów znane są z rewelacyjnej jakości wykonania, wytrzymałości, ale także wysokiej ceny. Lenovo informuje jednocześnie, że cena urządzenia znacznie zmaleje wraz z upływem czasu.

Lenovo formalnie nie informuje jeszcze o żadnych szczegółach dotyczących ceny. Jedyne, co zdradzają przedstawiciele to że "będzie to dość drogie urządzenie".

Przy okazji urządzeń ze składanymi ekranami wielu użytkowników zastanawia się nad wytrzymałością danego rozwiązania. Nie inaczej jest w przypadku komputera od Lenovo, ale nie znamy jeszcze jego ostatecznego wyglądu, specyfikacji technicznej, ceny oraz daty premiery, więc dyskusje na temat wytrzymałości zawiasów nie mają w chwili obecnej najmniejszego sensu.

Bhatia przy okazji prezentacji nowego urządzenia podkreślał, że Lenovo posiada doświadczenie w budowanie urządzeń konwertowanych oraz Yoga. Dzięki temu przedsiębiorstwo posiada przewagę w stosunku do innych producentów. ThinkPad Foldable PC1 zbudowany jest w oparciu o zawiasy podobne do tych znanych z urządzeń Yoga ze zwiększonym kątem działania.

Przedstawiciele zapewniają, że urządzenie oraz zawiasy zostaną poddane bardziej rygorystycznym niż normalnie testom przed wprowadzeniem komputera na rynek. Pracownicy Lenovo podkreślają, że reputację ThinkPad'a stawiają na pierwszym miejscu.