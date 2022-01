Lenovo stworzy kolejną gamingową maszynę? Tym razem to smartfon!

Czy Lenovo będzie kolejnym producentem, który wykorzysta najnowszy chip Snapdragon 8 Gen 1?

Markę Lenovo zapewne dużo szybciej skojarzycie z komputerami i laptopami, niż smartfonami. Ten producent ma jednak w swoim portfolio kilka ciekawych urządzeń tego typu.

Wiosną ubiegłego roku firma wypuściła na rynek dwa smartfony: Lenovo Legion 2 Pro oraz Lenovo Legion Duel 2. I z pewnością nie możemy powiedzieć, że były to kolejne klasyczne smartfony. Urządzenia zostały bowiem stworzone dla mobilnych graczy. Zaprojektowano je tak, aby ich domyślną orientacją była pozioma, wybrzuszenie z aparatami umieszczono po środku plecków, aby poprawić komfort grania. Posiadają także charakterystyczny design, przywołujący na myśl inne gamingowe akcesoria. Co najważniejsze jednak, są to niezwykle wydajne urządzenia z flagowymi podzespołami.

Teraz natomiast pojawiły się pierwsze informacje na temat nowego smartfona dla graczy, nad którym pracuje Lenovo. Będzie to kolejny przedstawiciel serii Legion, tym razem o nazwie Y90. Pierwsze pochodzące z Chin przecieki sugerują, że od jego premiery dzieli nas niewiele czasu. Co znajdziemy pod maską? Sercem urządzenia będzie najnowszy flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Wspierany będzie przez aż 18 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Jego design będzie bardzo podobny do poprzedników. Możemy więc zakładać centralnie umieszczoną wyspę z aparatami i układem chłodzenia.

Lenovo Legion Y90 będzie posiadać wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,92 cala, który charakteryzuje się 144 Hz częstotliwością odświeżania i aż 720 Hz częstotliwością próbkowania. Dzięki temu każde dotknięcie ekranu przełoży się na akcję w grze. Smartfon ma posiadać także dużą baterię o pojemności 5500 mAh oraz wspierać szybkie ładowanie 68 W. Podobnie jak jego poprzednik, ma posiadać nie jeden, ale dwa porty USB Typu C, które umożliwią ładowanie nawet 90 W!

