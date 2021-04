Lenovo zapowiada: Legion 5 Pro z kartą GeForce RTX 3050

Lenovo zapowiedziało nowy laptop gamingowy i przy okazji pokazało światu specyfikację kart graficznych RTX 3050.

Pierwsze informacje o GeForce RTX 3050 pojawiły się dokładnie w Prima Aprilis, ale jak dotąd sama Nvidia nie dokonała jeszcze ich oficjalnej prezentacji. Jedyne, co wiedzieliśmy na pewno, to umieszczenie RTX 3050 w segmencie graficznych kart budżetowych oraz że ukażą się dwie edycje - jedna dla desktopów, druga dla laptopów (oznaczenie Ti). Ma to nastąpić to w drugim kwartale bieżącego roku. Przecieki donosiły nam, że karty mają mieć rdzeń GA107, który jest nowością na rynku, a także szynę 128-bit, co pozwoli na umieszczenie 4GB pamięci DDR6.

Dzięki Lenovo wiemy już, że laptop Legion 5 Pro korzysta z GeForce RTX 3050 oraz procesora AMD Ryzen 7 5800H. Specyfikacje obu kart w Legionie prezentują się następująco:

Jaka może być ich wydajność? W przypadku laptopów określa ją parametr TGP (Total Graphics Power), który zależy od zapotrzebowania na energię. Rodzina RTX 3050 ma mieć podstawowo 60 W, ale na liscie Lenovo widzimy 95 W. Taki wynik udało się osiągnąć dzięki technologii Dynamic Boost. Jednak o konkretach będzie można mówić, gdy karty trafią do testów.

Źródło: VideoCardz