Lenovo zapowiada modele ThinkCentre z najnowszymi procesorami Intel Core vPro 10. generacji

Lenovo zapowiedziało szereg nowości. Oprócz wzmocnionych najnowszymi procesorami Intel Core modeli ThinkPad, możemy także spodziewać się nowej wersji rozwiązania Tiny-in-One.

Urządzenia z serii ThinkCentre M70, M80 i M90 otrzymają szybkie procesory Intel Core 10 generacji, a opcjonalnie można będzie kupić model z procesorem Intel Core vPro 10 generacji. Wszystkie trzy rodziny otrzymają szeroki wybór formatów: od klasycznego, czyli Tower, po Small Form Factor (SFF) i All-in-One (AIO). Producent zapowiada również nową wersję rozwiązania Tiny-in-One (TIO) — są to modele TIO22 i TIO24 4 generacji. Na czym polega ich innowacyjność? Otóż łączą monitor z komputerem stacjonarnym o formacie Tiny, co tworzy modułowy komputer All-in-One. Modele 4. generacji, czyli wspomniane TIO22 i TIO24, umożliwiają jednoetapową konfigurację bez używania narzędzi i zawierają kamerę oraz mikrofon do łatwej, ujednoliconej komunikacji.

Tiny-in-One TIO22

Kolejna zapowiedziana przez Lenovo nowość to dwie mobilne stacje robocze: ThinkPad P14s i P15s. Są to w pewnym sensie ulepszone modele ThinkPad P43s i P53s i mają działać płynnie z wymagającymi aplikacjami roboczymi, jak np. AutoCAD, Revit czy SOLIDWORKS.

ThinkPad P14s

Ostatnia nowość to komputery stacjonarne ThinkCentre. Jak podaje producent: "umożliwiają bardziej produktywną pracę, są łatwiejsze w zarządzaniu i wyróżniają się najlepszymi w tej klasie zabezpieczeniami". Najmniejsze wersje - Tiny - cechuje litr pojemności, a w pozostałych zminiaturyzowano obudowę, aby łatwo zmieściły na każdym biurku. Wyposażono je w zabezpieczenia cyfrowe Lenovo ThinkShield, a także możliwość stosowania kłódki i linki Kensington oraz zamek Chassis E-Lock sterowany przez płytę główną. Zamek ten blokuje obudowę od środka, zapobiegając jej otwieraniu przez nieupoważnione osoby.

Komputery te wyposażono w procesory Intel Core 10. generacji. Jeden z nich to Core i7-10810u, który w trybie Turbo osiąga częstotliwość taktowania 4,9 GHz. Można znaleźć w nich również profesjonalną grafikę NVIDIA Quadro, łączność Wi-Fi 6, do 2 TB pamięci masowej oraz obsługę systemów Ubuntu i Red Hat Linux. Wyświetlacze P14s i P15s oferują jakość obrazu 4K UHD z Dolby Vision HDR oraz fabryczną kalibrację kolorów X-Rite Pantone.

Producent zapowiada także nadchodzące nowości ThinkPad. Będzie to X1 Carbon 8. generacji, X1 Yoga z 5. generacji oraz nowe modele serii T, X i L.