Lenovo zapowiada nowe tablety!

Firma Lenovo postanowiła ogłosić 5 nowych tabletów, wśród których jeden z nich może służyć jako monitor.

Lenovo postanowiło ogłosić nowe tablety na targach MWC 2021. Większość z nich nie jest wyjątkowo zaskakująca, jednak jeden posiada wejście HDMI, dzięki któremu może służyć jako zewnętrzny wyświetlacz dla laptopów lub konsol do gier, co wydaje się naprawdę ciekawą funkcją. Nazwa tego urządzenia to Lenovo Yoga Tab 13.

Lenovo Yoga Tab 13

Po raz pierwszy usłyszeliśmy o opracowywanym przez Lenovo tablecie z Androidem 11, który może służyć jako zewnętrzny wyświetlacz, kiedy dokumenty Lenovo Yoga X wyciekły w zeszłym roku. Wygląda dość podobnie do Lenovo Yoga Tab 11, jednak ma więcej możliwości. Można do niego podłączyć dowolne źródło wideo za pomocą dołączonego kabla HDMI i Mini HDMI, przekształcając go w przenośny, zasilany bateryjnie wyświetlacz z podpórką. Udane są także jego specyfikacje: procesor Snapdragon 870, 8 GB pamięci RAM, bateria 10 000 mAh, 13-calowy wyświetlacz obsługujący Dolby Vision oraz układ Wi-Fi 6 zapewniający niezawodne przesyłanie strumieniowe. Działa on także z piórem Lenovo Precision Pen 2, więc można na nim rysować.

Choć nie znamy jeszcze ceny ani daty dostępności Lenovo Yoga Tab 13, wiemy już, że będzie dostępny w dwóch wersjach pamięci masowej 128 GB lub 256 GB.

Reszta zapowiedzianych urządzeń to kolejno:

Lenovo Yoga Tab 11 i Lenovo P11 Plus

Lenovo Yoga Tab 11 i P11 Plus

Tablety są do siebie bardzo podobne. Jedyną istotną różnicą między nimi jest to, że Yoga Tab 11 ma haczyk z nóżką, a P11 Plus nie. Oba zawierają procesory MediaTek Helio G90T dla Androida11, baterię 7500 mAh i 11-calowy wyświetlacz. Co ciekawe, modele te nie obsługują Wi-Fi 6, choć Lenovo oferuje je w konfiguracjach LTE. P11 Plus będzie dostępny w wersjach 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB i 8 GB/256 GB. Za to Tab 11 tylko w konfiguracjach 4 GB/128 GB i 8 GB/256 GB.

Lenovo Yoga Tab M7 i Lenovo M8 (Gen 3)

Lenovo Yoga Tab M7 i M8

Obydwa tablety obsługują Google Kids Space w dedykowanym trybie dla dzieci. Lenovo M8 zawiera procesor MediaTek Helio P22T, baterię 5100 mAh i 8-calowy wyświetlacz. Tablet będzie występował w konfiguracjach Wi-Fi i LTE, a model LTE zostanie wyposażony w inteligentną stację ładującą. Mniejszy Lenovo M7 posiada układ MediaTek MT8166, baterią 5100 mAh i 7-calowy wyświetlacz. Dostępny w konfiguracjach Wi-Fi lub LTE, będzie niedrogą opcją dla rodziców. Lenovo M7 będzie miał zaledwie 2 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci, podczas gdy Lenovo M8 3 GB RAM/32 GB pamięci lub 4 GB pamięci RAM/64 GB pamięci.

Źródło: reviewgeek.com, Lenovo.