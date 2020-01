Lenovo zapowiada odświeżone ThinkPady i nowe monitory

Lenovo zaprezentowało odświeżone modele ThinkPad X1 Carbon oraz ThinkPad X1 Yoga, a także szereg różnych monitorów.

Lenovo odświeża swoje modele tuż przed targami CES 2020. Zmiana dotyczy przede wszystkim wprowadzenia jako jednej z opcji nabycia ThinkPad X1 Yoga z Comet Lake vPro, czyli 10. generacji procesorami Intela. Poprawie uległy także wyświetlacze - nowe modele będą mieć rozdzielczość Full HD i jasności 500 oraz 400 nitów, a także mechanizm PrivacyGuard. Kolejna zmiana to klawiatura - będzie używać możliwości dawanych przez komunikację zintegrowaną (Unified Communications).

Na zdjęciach można zauważyć także niewielką zmianę logo. ThinkPad został oddzielony od X1. Są to teraz osobne symbole. Oczywiście to wyłącznie zmiana kosmetyczna. Lenovo podało od razu ceny i dostępność urządzeń: ThinkPad X1 Carbon Gen 8 oraz ThinkPad X1 Yoga Gen 5 będą dostępne w tym roku, a ceny sugerowane przez producenta to odpowiednio 1,499 i 1,599 dolarów (ok. 5720 i ok. 6100 zł).

ThinkCentre M90a AIO z procesorami Comet Lake U vPro pojawią się w czerwcu, a cena sugerowana to 1099 USD (ok. 4200 zł). Te urządzenia all-in-one mają wyświetlacz 23,8" wypełniający 88% monitora (Full HD, opcjonalnie PrivacyGuard), dźwięk Dolby Atmos, a także dedykowany układ graficzny AMD Radeon 625 z 2GB GDDR5.

Kolejna nowość to monitory z linii Think. ThinkVision Creator Extreme to 27-calowy model 4K ze wsparciem dla HDR1000, pozostałe to ThinkVision P27h-20, T24v-20 oraz T34w-20. Ten ostatni to monitor zakrzywiony, oferujący rozdzielczość 3440x1440 pikseli. W marcu na rynek trafią P27h-20 (499 USD) i T34w-20 (799 USD). ThinkVision Creator Extreme znajdzie się w sprzedaży w kwietniu 2020 roku w cenie 2499 USD (niemal 9,5 tys. zł.). Tego miesiąca do sprzedaży trafi również T24v-20 (264 USD).