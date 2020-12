Lepiej nie kupuj Samsunga Galaxy S21! Sprawdź, czemu lepiej zaczekać.

Samsung ostatnimi czasy nie ma szczęścia do oprogramowania. Koreańczycy poinformowali w 2020 roku, że wszystkie flagowe modele od Galaxy S10 wzwyż otrzymają co najmniej trzy duże aktualizacje zmieniające wersje systemu operacyjnego Android. Nie minęło wiele czasu, a Samsung w związku z błędami musiał wycofać betę Androida 11 (sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację) na smartfony z rodziny Galaxy S10.

Na przestrzeni ostatnich tygodni kilka flagowych modeli koreańskiego producenta otrzymało aktualizację do stabilnej wersji Androida 11 z nakładką One UI 3.0. Lista urządzeń do aktualizacji jest długa, a w związku z premierą Galaxy S21 producent postanowił dodatkowo utrudnić sobie zadanie.

Od dłuższego czasu wiemy już, że flagowe modele Galaxy S21, które zadebiutują już 14 stycznia 2021 roku dostarczane będą z preinstalowaną nakładką One UI 3.1, która będzie lekko odświeżoną wersją One UI 3.0 znaną z Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20.

W temacie nowego oprogramowania wypowiedział się właśnie Ice universe, który uważa, że lepiej wstrzymać się z zakupem Samsunga Galaxy S21. Jako, że @UniverseIce rzadko się myli, domyślamy się, że problem jest poważny i nie zostanie raczej rozwiązany do czasu premiery, która odbędzie się już za dwa tygodnie.

If the Samsung software department does not solve this problem, if One UI 3.1 is still unresponsive and the animation is not smooth, I suggest you not to buy S21, you don't need to spend so much money to buy a bad experience.