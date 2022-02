Let’s Get Fit - sprawdź, jak schudnąć przy konsoli. To możliwe!

Chcecie zbudować formę na lato, ale brak wam motywacji? Pomóc wam w tym może Let’s Get Fit - ciekawa produkcja fitness, która zmierza na Nintendo Switch.

Let’s Get Fit na Nintendo Switch pomoże wam zgubić zbędne kilogramy (fot. Ravenscourt)

Choć w ostatnich latach gaming i gracze są postrzegani coraz lepiej przez ogół społeczeństwa, to wciąż ciągną się za nami liczne stereotypy. Jak chociażby te, że fani gamingu to najczęściej osoby otyłe, z wyraźną wadą wzroku i nie przejmujące się panującą modą. Oczywiście, są to głównie mężczyźni, bowiem gry są dla "dzieci i osób niedojrzałych". Tymczasem prawda jest zgoła odmienna.

Według badań przeprowadzonych przez Polish Gamers Observatory - w Polsce jest już 26 milionów graczy, czyli osób w przedziale wiekowym 15 - 65 lat, które przynajmniej raz w miesiącu uruchomiają gry. Niemal połowę z nich (49%) stanowią kobiety. Co więcej, są to najczęściej osoby o stałym zatrudnieniu, dobrze wykształcone i o stabilnej sytuacji finansowej. Wśród licznych graczy e-sportowych i influencerów panuje również obecnie trend w promowaniu zdrowego trybu życia. Nic zatem dziwnego, że i producenci gier dostrzegają potencjał w produkcjach fitness, które mogą nie tylko zapewnić znakomitą rozrywkę, ale również pomóc utrzymać dobrą formę.

(fot. Ravenscourt)

Na rynku mamy już takie produkcje jak choćby: Just Dance 2022, Active Arcade czy Ring Fit Adventure, a już niebawem dołączy do nich kolejna - Let’s Get Fit. Let’s Get Fit to gra autorstwa aż trzech zespołów: Ravenscourt, Voxler i Exkee. Pozwala ona w pełni wykorzystać możliwości kontrolerów Joy-Con do śledzenia ruchów gracza. Gra oferuje nie tylko gotowe treningi - od łagodnej gimnastyki po treningi o wysokiej intensywności, ale również możliwość tworzenia własnych planów wybierając z ponad 100 różnych ćwiczeń.

(fot. Ravenscourt)

Premiera Let’s Get Fit odbędzie się już 13 maja 2022 roku. Gra zaoferuje nam pełną polską wersję językową.

