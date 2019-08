Letnie hity cenowe od Huawei w sierpniu

Aż 21 produktów z portfolio Huawei –smartfony, laptopy i tablety– będzie dostępnych w sierpniu w bardzo atrakcyjnej ofercie. Letnie hity od Huawei to produkty w nowych kuszących cenach, a w niektórych przypadkach to także możliwość zakupu urządzenia w pakiecie z jednym z akcesoriów Huawei. Promocja potrwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.