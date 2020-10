Lex Uber oficjalnie - sprawdzamy, o ile podrożały przejazdy

Po niemalże półrocznym opóźnieniu Lex Uber wchodzi w życie. Co zmieniają nowe przepisy dotyczące przewozu osób? Jak wzrosną ceny za przejazdy?

Lex Uber to ustawa, o której głośno było kilka miesięcy temu. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wprowadzenie jej w życie przedłużyło się. Oficjalnie Lex Uber obowiązuje od 1 października 2020 roku i zmienia dosyć dużo na rynku tanich przewozów osób.

Uber Źródło: Dan Gold/Unsplash

Najnowsze przepisy o transporcie drogowym, które znajdują się w Lex Uber praktycznie zrównują Ubera i Bolta z korporacjami taksówkarskimi. Oznacza to nowe wymagania oraz możliwości, które znacząco wpływają na sposób funkcjonowania tych podmiotów.

Co się zmienia?

Dotychczas Uber oraz Bolt według prawa nie były taksówkami. Tani przewóz osób nie wymagał posiadania licencji, co rozzłościło taksówkarzy i doprowadziło do licznych protestów. Od 1 października 2020 roku kierowcy Ubera i Bolta muszą posiadać normalne licencje na przewóz osób. Dodatkowo pojawiło się nowe oznakowanie pojazdów oraz konieczność wyposażenia w taksometry.

Z drugiej strony po zmianach kierowcy mogą liczyć na napiwki oraz korzystać z wszystkich udogodnień dla taksówek - postojów i wjazdów do stref ograniczonego ruchu.

Zmiany te odczują przede wszystkim nasze portfele. Samo korzystanie z Ubera czy Bolta nie zmieni się praktycznie wcale poza jednym drobnym aspektem. Po uruchomieniu aplikacji zobaczymy, że nasz przejazd będzie znacznie droższy.

Ile to kosztuje?

Z pewnością Uber i Bolt nie są już atrakcyjnymi alternatywami dla taksówek. Sprawdziłem, ile kosztują aktualnie przejazdy na często uczęszczanych przeze mnie trasach. Pamiętam dokładnie ceny, jakie płaciłem za Ubera i Bolta przed wejście w życie Lex Uber. Nowe przejazdy są około 2x droższe.

Dla przykładu posłużę się dwoma trasami i porównam aktualne ceny Ubera i Bolta.

Pierwsza trasa to przejazd w Krakowie z Rakowic do Miasteczka Studenckiego AGH. Druga podróż to przejazd z ulicy Twardej w Warszawie na Pragę Północ.

W przypadku Krakowa za przejazd przed zmianą prawa płaciłem około 10-12 zł (w nocy od 16 zł do 18 zł). Obecnie przejazd ten w dzień wyceniany jest na 16,73 zł w Uberze oraz 15.29 zł w Bolt.

Uber w Krakowie

Bolt w Krakowie

Drugi przykład jest jeszcze ciekawszy. Przed zmianą prawa za przejazd w Warszawie płaciłem 10-13 zł. Obecnie Uber proponuje tą samą trasę za 18,12 zł, a Bolt za aż 28,46 zł.

Bolt w Warszawie - przejazd z Centrum na Pragę Północ

Uber w Warszawie

Jak widać powyżej ceny wzrosły zauważalnie, a na dodatek w Warszawie podwyżka jest praktycznie dwukrotna. Zwrócić należy uwagę również na fakt, że ceny nie są stałe i zależą od natężenia ruchu oraz pory i dnia tygodnia.

Czy Uber i Bolt nadal są opłacalne?

Odpowiedź na to pytanie jest niejasna. Z jednej strony Uber i Bolt są znacznie droższe niż dotychczas, ale nadal o kilka złotych tańsze od taksówek. Zainteresowane osoby nadal będą korzystać z Ubera i Bolta, ale część osób przesiądzie się do komunikacji miejskiej, własnych aut lub na hulajnogi/rowery. Atrakcyjną alternatywą może okazać się miejski carsharing.

Zmiana z pewnością będzie odczuwalna dla każdego użytkownika Bolt i Uber. Taksówkarze są zadowoleni, ale w niedalekim okresie czasu korporacje taksówkarskie będą musiały zainwestować w rozwój nowoczesnych aplikacji, aby przyciągnąć do siebie młodszych użytkowników. Z pewnością konkurencja pozytywnie wpłynie na rynek przewozów osobowych.