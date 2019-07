Lexmark rozszerza ofertę dla małych i średnich firm o nowe urządzenia Lexmark GO Line

Sześć nowych jedno- i wielofunkcyjnych drukarek oferuje wiele nowych możliwości, stworzonych z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Lexmark ogłosił rozszerzenie serii Lexmark GO Line o sześć nowych urządzeń przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Seria Lexmark GO Line zapewnia trwałość, niezawodność, bezpieczeństwo i funkcjonalność w mniejszym, lżejszym i tańszym urządzeniu. Wprowadzone na rynek urządzenia obejmują dwie nowe kolorowe drukarki jednofunkcyjne C3224dw i C3326dw; trzy nowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne (MFP): MC3224dwe, MC3224adwe i MC3326adwe oraz nowe monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne MB2236adwe.

Wprowadzone na rynek kolorowe drukarki są nawet o 30 procent mniejsze i lżejsze niż wcześniejsze produkty Lexmark. Umożliwia to używanie sprzętu praktycznie wszędzie. Drukarki są standardowo wyposażone w dostęp mobilny oraz łączność Wi-Fi. Przetwarzanie wielordzeniowe i pełne spektrum zabezpieczeń firmy Lexmark zapewnia ten sam poziom ochrony, jaki można znaleźć w urządzeniach klasy korporacyjnej. Jednoczęściowa kaseta z tonerem łączy komponenty do przetwarzania obrazu z tonerem Unison, dzięki czemu można je łatwo wyjąć i poddać recyklingowi w ramach programu zbierania kartridży przez firmę Lexmark.

Urządzenia kolorowe drukują do 26 kolorowych stron na minutę, natomiast urządzenie mono charakteryzuje się prędkością drukowania do 36 stron na minutę. Produkty wielofunkcyjne wyposażone są w ekran dotykowy o przekątnej 2,8".

- Seria Lexmark GO Line dostarcza klientom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw uproszczoną linię produktów z łatwymi w użyciu, niezawodnymi urządzeniami, które pasują do ich budżetów i środowiska pracy - powiedział Brock Saladin, wiceprezes Lexmark i dyrektor ds. przychodów. - Produkty z serii Lexmark GO Line zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można je było szybko i łatwo instalować i konfigurować.Posiadają pełną gamą funkcji, które umożliwiają klientom zwiększenie produktywności i uproszczenie pracy z urządzeniami przy jednoczesnym zachowaniu pełnego zakresu bezpieczeństwa zapewnionego przez Lexmark.

Produkty z serii Lexmark GO Line są dostępne poprzez Lexmark Global Partner Network oraz bezpośrednio u globalnych dystrybutorów.

Lexmark ogłasza również dwa nowe produkty kolorowe dla dużych przedsiębiorstw. Drukarka jednofunkcyjna CS331dw i urządzenie wielofunkcyjne CX331adwe pomagają zwiększyć wydajność pracy w małych grupach roboczych, dzięki wydrukom kolorowym do 26 stron na minutę, wydajnym wymiennym kasetom z tonerem oraz możliwości podłączenia przez Wi-Fi, USB i gigabitowy Ethernet.