Libra Association zmienia plany - Facebook przegrał?

David Marcus, stojący na czele działu rozwoju Libry, zaprezentował na seminarium bankowym nową koncepcję Libry. Wygląda na to, że Facebook uległ naciskom i nie wprowadzi jednej, globalnej waluty.

Nowy projekt Libra Association przewiduje, że planowana kryptowaluta, mająca funkcjonować na całym świecie, zostanie zastąpiona przez tzw. stablecoins, czyli tokeny pełniące rolę normalnej waluty i - uwaga - których wartość oparta byłaby w każdym kraju na podstawie lokalnej waluty, czyli np. na terenie Unii Europejskiej na euro, w Polsce na złotówkach, w Japonii na jenach, itp. Ma to zapewnić, że wprowadzenie Libry - czy też w tym wypadku Libr - nie zakłóci ekonomii ani systemu finansowego w żadnym miejscu na świecie. Marcus podkreślił, że pomimo problemów i odejścia założycieli Libra Association, cały czas planuje się wprowadzenie kryptowaluty Facebooka w czerwcu 2020 roku.

Informacje od niego są odpowiedzią na ustalenia, jakie w weekend podjęli przedstawiciele grupy G20 - a we wnioskach ze spotkania znalazła się wieść, że do stablacoins władze nie będą się mieszać, dopóki tokeny nie zaczną zagrażać gospodarce i ekonomii. Nowa propozycja Libry jest więc "bezpiecznym portem" dla planów Facebooka, a powiązanie z lokalnymi walutami - ukłonem w stronę władz każdego kraju. Jednak pamiętajmy, że nie jest to jeszcze oficjalne rozwiązanie, a dopiero propozycja, więc w ciągu kolejnych tygodni wszystko może się znowu zmienić.