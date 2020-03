Libra - Facebook powraca do tematu swojej kryptowaluty

W 2019 roku przez jakiś czas mówiło się o kryptowalucie Facebooka. Temat Libry przycichł, a teraz powrócił.

Facebook powrócił do tematu i zapowiada, że zmienił plany w stosunku do swojej kryptowaluty. Przypomnę, że według pierwotnych założeń miała zadebiutować w lecie tego roku. Jak już wiemy, tak się nie stanie. Na przeszkodzie temu stanęła niechęć wielu banków oraz rządów świata, obawiających się, że Libra może mieć destruktywny wpływ na ekonomię krajowa oraz globalną. Najnowsze wieści wskazują jesień 2020 roku na czas, w którym zostanie ona wprowadzona w życie. Choć z Libra Association wycofało się kilka silnych marek, Dante Disparte, rzecznik prasowy organizacji, powiedział we wczorajszym wywiadzie dla BBC, że "choć podstawowe założenia waluty pozostały niezmienione, zostanie ona przystosowana do rynku tak, aby nie miały do niej zastrzeżeń władze".

Co to dokładnie oznacza? Nie wiadomo. Musimy czekać, aż zostanie ujawnionych więcej szczegółów na ten temat. Libra Association początkowo składała się z 29 znanych na całym świecie marek, jednak siedem z nich ogłosiło rezygnację: PayPal, Visa, Mastercard, eBay, Stripe, Mercado Pago oraz Brooking Holdings. Libra ma mieć własny portfel - Calibra. Według pierwotnych planów, w przeciwieństwie do Bitcoina, Etherum czy innych kryptowalut, miała mieć stosunek wymiany z realnymi walutami 1:1. Jaki będzie ostatecznie? To się dopiero okaże.

Źródło: BBC News