Libra - jak na razie zaufanie do kryptowaluty jest niewielkie

Choć za Librą mają stanąć duże marki, sami użytkownicy są raczej niechętni do jej używania. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Viber.

Viber to znana aplikacja do komunikacji, będąca bezpośrednim rywalem WhatsApp, którego właścicielem jest Facebook. W ankiecie wzięło udział 2 tysiące użytkowników z USA i Wielkiej Brytanii. Zapytano ich, czy zaufają krypotwalucie Libra, która ma pojawić się w przyszłym roku? Co ciekawe, 49% ankietowanych Amerykanów odpowiedziało, że ogólnie nie mają zaufania do Facebooka i nie będą korzystać z waluty. Chęć jej używania zadeklarowało tylko 3%. W przypadku Brytyjczyków liczna niechętnych była taka sama - 49%, a chęć korzystania z Libry wyraziło 1,4%. Co więcej, 13,9% ankietowanych obywateli USA oraz 16,6% Brytyjczyków zadeklarowało, że nigdy nie skorzystają z tej kryptowaluty jako środka płatniczego. Jeśli podzielić całość pod względem płci, mniej Facebookowi ufają kobiety - w USA tylko 1,8% wyraża chęć korzystania z Libry wobec 3,2% mężczyzn. W UK jest to 1,7% mężczyzn oraz 1,1% kobiet.

Skąd taki brak zaufania, pomimo wsparcia największych marek? Wskazać by można na skandal Cambridge Analytica, gdy okazało się, że Facebook sprzedaje dane użytkowników. Kara dla serwisu, nałożona przez sąd, wyniosła 100 milionów dolarów, a dodatkowo władze brytyjskie nałożyły na niego grzywnę w wysokości 500 000 funtów. Do tego dochodzą niedawne afery, jak np. błąd w aplikacji Messenger Kids, sprawiające, że zaufanie do Facebooka spadło dość mocno.