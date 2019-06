Libra - kryptowaluta Facebooka z potężnym wsparciem

Jak donosi The Wall Street Journal, planowana przez Facebooka kryptowaluta ma potężne wsparcie. Największe marki świata ładują w nią miliony dolarów.

O tym, że Facebook planuje własną kryptowalutę, wiadomo już od jakiegoś czasu - pisaliśmy o tym na początku maja b.r. (zobacz tutaj). Najnowsze doniesienia, które opublikował w weekend The Wall Street Journal, przynoszą więcej informacji na temat inwestorów w przedsięwzięcie. A są nimi takie marki, jak Visa, Mastercard, PayPal i Uber. Każda z nich zainwestowała w rozwój kryptowaluty ok. 10 milionów dolarów - a konkretnie przekazała fundusze konsorcjum, które zostało powołane do życia tylko w celu zarządzania kryptowalutą. Fundusze ta mają gwarantować rzeczywistą wartość Libry i pozwolić na operowanie nią.

Facebook zapowiadał już wcześniej poszukiwanie wsparcia dla swojego projektu - w sumie na rozruch kryptowaluty chce mieć przygotowany okrągły miliard dolarów. Według planu ma ona ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku, zapewniając uczestnikom możliwość dokonywania płatności online (bez prowizji), a także kupno produktów i usług od współpracujących firm oraz serwisów. Libra będzie niezależna od wahań kursów prawdziwych walut oraz cen kruszców. Na dniach Facebook ma opublikować "białą księgę" (white paper) dotycząca kryptowaluty, z której mamy dowiedzieć się na jej temat więcej.